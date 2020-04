Spannende Chefwahl bei der Mobiliar – Sie hat gute Karten, die erste Mobiliar-Chefin zu werden Bei der Mobiliar kommt es auf Anfang 2021 zu einem Chefwechsel. Michèle Rodoni hat gute Chancen, die erste Frau an der Spitze der Versicherung zu werden. Rahel Guggisberg

Stufe um Stufe ging es aufwärts: In diesem Jahr entscheidet es sich, ob Michèle Rodoni bei der Mobiliar die oberste Karrierestufe erreicht. Foto: Christian Pfander

Anfang 2021 tritt der Mobiliar-Chef Markus Hongler zurück. Am Hauptsitz in Bern und in den Generalagenturen spekulieren die Mitarbeitenden in Pausengesprächen eifrig darüber, wer die Nachfolge antreten wird. Drei Namen von Geschäftsleitungsmitgliedern werden immer wieder genannt. Die Westschweizerin Michèle Rodoni hat in dieser Ausmarchung einige Argumente auf ihrer Seite. Als Stellvertreter von Hongler geht indes der Berner Thomas Trachsler in der Poleposition in die Ausmarchung. Gewisse Chancen werden auch dem Bündner Patric Deflorin eingeräumt. Aber am Ende könnte auch ein Externer oder eine Externe das Rennen machen. So wie Hongler vor neun Jahren.