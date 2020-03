Konzerttour bei Altersheimen – Sie machen Livemusik für «Corona-Gefangene» In der Region ist dieser Tage das Bearbeat-Team unterwegs und bringt Livemusik in die Altersheimgärten. Marco Zysset

Dominik Liechti (l.) und Dan Mudd spielen für das Personal und die Bewohner im Altersheim in Oberdiessbach. Foto: Patric Spahni

Er ist 40, Berufsmusiker, Vater eines zweijährigen Sohnes, Italiener. Und er steckt im Moment in der Schweiz fest: Dan Mudd. «In der Schweiz habe ich den grössten Teil meiner Auftritte und verdiene den grossen Teil meines Einkommens», sagt er. Deshalb kam er auch am 1. März in die Schweiz, genauer nach Thun. «Wir hatten im März und April 16 gemeinsame Auftritte gebucht», sagt Dominik Liechti (36), der mit seiner Agentur Bearbeat verschiedenste musikalische Dienstleistungen anbietet.