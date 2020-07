Serie Angetroffen – Sie weist den Pfadfindern den Weg Die Engländerin Becky Booty gehört zum Staff-Team des Kandersteg International Scouts Centre, das einen ganz speziellen Corona-Sommer erlebt. Claudius Jezella

Becky Booty aus Grossbritannien vor der Rezeption des Kandersteg International Scouts Centre. Foto: Claudius Jezella

Was waren das für Szenen: Der beeindruckende Umzug durchs Dorf mit Fackeln und grossen Bannern. Dazu das riesige Lagerfeuer mit rund 1600 Pfadfindern aus der ganzen Welt. Ja, auch die Feierlichkeiten zum 1. August, der nicht nur Schweizer Nationalfeiertag, sondern auch so etwas wie das Gründungsdatum der weltweiten Pfadfinderbewegung ist, werden in diesem Jahr coronabedingt deutlich bescheidener ausfallen im Kandersteg International Scouts Centre, kurz KISC.