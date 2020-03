Holz ist Trumpf – Skirennen wie zu Grossvaters Zeiten An der Lenk findet ein Skirennen für Nostalgiker statt. Moderne Ausrüstung ist verboten. PD

Bild vom ersten Holzskirenntag an der Lenk vom Jahr 2019. Foto: PD

Ein Skirennen mit altertümlicher Kleidung und Holzski: Der Holzskirenntag findet am Samstag, 14. März, auf der Haslerpiste an der Lenk zum zweiten Mal statt. Es werden je ein Riesenslalom- und ein Slalomlauf bestritten. «Wie früher wird das Rennen mit Holzstangen ausgesteckt und die Zeit von Hand gestoppt», heisst es in einer Medienmitteilung. Umrahmt wird das Rennen mit volkstümlicher Musik vom einheimischen Trio Zeller. Akteure und Besucher werden vom Haslerbar-Team verköstigt. «Noch gut eine Woche Zeit bleibt, um sämtliche Brockenstuben und Antiquitätengeschäfte nach geeigneter Ausrüstung zu durchstöbern, wobei sicherlich auch die Aufmerksamkeit dem gefrässigen Holzwurm zu widmen ist», heisst es in der Mitteilung weiter. Der Holzwurm habe schon bei der Erstaustragung des Rennens «seinen beachtlichen Teil zum Misserfolg einiger Rennfahrer» beigetragen.