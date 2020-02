Skitag an der Lenk – Skivergnügen für die ganze Familie An der Lenk fand der Famigros Ski Day statt.

Skiplausch an der Lenk: Viele Familien genossen den Famigros Ski Day.

Über zweihundert Familien haben beim Famigros Ski Day an der Lenk «bei hervorragenden Schnee- und Pistenverhältnissen und prächtigem Winterwetter teilgenommen», schreiben die Organisatoren in einer Mitteilung. Wer am Ende zuoberst auf dem Treppchen stand, sei denn auch eher nebensächlich gewesen. «Viel wichtiger waren die gemeinsamen Stunden im Schnee und das ganze Drum und Dran, das neben dem Plauschrennen stattfand.» Das Rennen selber wurde von der Wallegg auf die andere Talseite an den Metsch verschoben. «Dank dem grossen Einsatz von Lenk Bergbahnen, Ski-Club Lenk und Lenk-Simmental Tourismus konnten die Teilnehmenden auf dem Metschstand mit einem wunderschönen Bergpanorama auf das Wildstrubelmassiv empfangen werden», ist dem Communiqué weiter zu entnehmen. Am schnellsten um die Tore kurvte die Familie Klossner aus Diemtigen, dicht gefolgt von der Familie Wicki aus Sörenberg. Das Podest komplettierte die Familie Guggisberg aus Gasel. Der Famigros Ski Day findet über den ganzen Winter verteilt achtzehnmal in verschiedenen Regionen der Schweiz statt.