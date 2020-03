Berner Derby entschieden – Skorpions folgen Wizards Nach den Wizards Bern Burgdorf steht mit Skorpion Zollbrück ein zweites Berner Team im Playoff-Halbfinal. Die Emmentalerinnen bezwingen BEO 5:1 und gewinnen die Serie 3:0. Fabian Aebischer

Grenzenloser Jubel – mit dem 5:1 gewinnt Skorpion Emmental Zollbrück die Serie 3:0. Bild: Iris Andermatt

Das entscheidende Tor in dieser Serie ist äusserst glücklich. Skorps-Stürmerin Lena Baumgartner zieht ab, der Ball kullert an BEO-Goalie Krista Nieminen vorbei, Karin Wenger will kurz vor der Torlinie klären, doch sie trifft den Lochball nicht wunschgemäss und befördert ihn ins eigene Tor.

Der Treffer wird Baumgartner zugeschrieben, die mit drei Toren zur Matchwinnerin avanciert. «Das zweite war wohl eher ein Eigentor», gibt sie offen zu und lacht. Ihr und Zollbrück wird es herzlich egal sein, denn die Emmentalerinnen besiegen Unihockey Berner Oberland dank einem starken letzten Drittel 5:1 und stehen damit im Playoff-Halbfinal. BEO-Stürmerin Fabienne Walther versucht, die Niederlage zu erklären: «Es ist schwierig in Worte zu fassen. Wir haben nicht das abgeliefert, was wir uns vorgenommen hatten. Zollbrück ist verdient im Halbfinal.»

Nur keine Fehler machen

Vor einer lauten Kulisse – 326 Zuschauer – gelang Zollbrück ein Start nach Mass. In der zweiten Minute erzielte Baumgartner aus der Drehung heraus die frühe Führung für die Skorps. «BEO änderte sein System auf dieses Match hin und stand tiefer, so gesehen war der frühe Treffer optimal für uns», sagt Skorps-Trainer Lukas Schüepp.

Enttäuschung pur – die Niederlage bedeutet gleichzeitig das Saisonende für BEO. Bild: Iris Andermatt

Danach wollten beide Teams in erster Linie keine Fehler begehen. Dadurch wurde das erste Drittel nicht zum Spektakel, wie in Spiel zwei, als es 4:3 für BEO stand. Der zweite Abschnitt begann mit einem Lattenschuss von Skorps-Topskorerin Nathalie Spichiger nach 33 Sekunden. Tore fielen trotz mehrerer Chancen auf beiden Seiten im Mitteldrittel keine. Einem Treffer am nächsten kam erneut Spichiger, die aber Pech bekundete und wiederum nur das Gehäuse traf.

Der Sturm nach der Ruhe

Wegen einer Strafe gegen Zollbrück kurz vor Ende des zweiten Drittels konnten die Oberländerinnen den letzten Abschnitt in Überzahl beginnen. Nur 22 Sekunden später erzielte die Finnin Julia Turunen auf Pass von Walther den viel umjubelten Ausgleich.

Damit war das letzte Drittel lanciert. Auf das zu Beginn erwähnte Game-Winning-Goal musste BEO reagieren und spielte ab diesem Zeitpunkt offensiver. Die Skorps nutzten die nun vorhandenen Räume gekonnt aus und erhöhten durch Spichiger in der 51. Minute auf 3:1. Lena Baumgartner und Nadine Krähenbühl waren für die beiden letzten Tore in dieser Serie besorgt. In den verbleibenden Minuten begnügten sich die Emmentalerinnen mit dem Verwalten des 5:1-Vorsprungs. Als die Schlusssirene ertönte, lagen sich die Skorps – ob Spielerinnen oder Fans– in den Armen.

«Leider konnten wir unser Niveau, das wir im Januar hatten, im Playoff nie wirklich abrufen», erklärt die konsternierte Walther. Und fügt an: «Es braucht sicherlich einige Tage, um diese Niederlage zu verdauen.» Dementsprechend flossen bei BEO viele Tränen. Im Lager der Sieger blickte Zollbrücks Trainer Schüepp bereits voraus: «Das freie nächste Wochenende kommt uns zugute. So können wir uns taktisch bestens vorbereiten.» Gegner im Halbfinal wird womöglich Serien-Meister und Qualifikationssieger Piranha Chur sein. «Wir wollen in den Superfinal», sagt Schüepp. Es wäre der erste Final der Vereinsgeschichte.