Zu verschenken, gratis gesucht – SMS vom Dienstag, 21. April Gesucht, gefunden, vermisst, zu verschenken: die SMS des Tages im Überblick.

Möchten Sie Ihren Gummibaum verschenken? Haben Sie die Brieftasche verloren? Oder suchen Sie gratis einen alten Küchentisch? Was auch immer, wie auch immer: Schreiben Sie eine SMS-Kurzmitteilung an 4488. Die Aufrufe werden online publiziert – und ein Teil in der Zeitung abgedruckt. Nicht berücksichtigt werden Verkaufs- und Kontakt-SMS. Zudem vermitteln wir keine Tiere.

Die SMS im Überblick

Zu verschenken

Home Trainer Kettler Astra electronic, noch gut in Schuss.

031 981 09 92

Schiebetüre, massiv, 2 x 1,1 m, mit Glas; weisses Pult; Bett mit Kufen, 90 x 190 cm, evtl. mit Matratze.

079 613 71 59

2 Kinderbettli, massiv.

079 772 64 80

Diverse Rigips-Profile, Länge 4/ 2,5 m, in 3072. Nur SMS.

079 833 48 29

Diverse Gartenpflanzen, in 4900.

078 677 17 74

Zettelrahmen Holz, ca. 40 x 45 cm, zum Zusammenstecken. In Jegenstorf.

076 559 80 59

Viehhüter elephant m 6o; elektrische Heuschrote.

079 839 16 20

Alte, versenkbare Nähmaschine.

079 318 52 42

Grosser CD-Ständer aus Metall. Höhe ca. 1.55 m. Grosse Kiste mit Spielzeugautos. Raum Köniz. Nur SMS.

079 790 49 42

Buch: Die Grundlagen der bedarfsorientierten Ernährung und vieles mehr. Nur SMS.

079 330 15 36

Betonrohr, D 200, L 50, W 10 cm, G 840 kg, mit geteiltem Gitterrost, in 4900.

077 407 99 66

6 neue, schwarze Chinoiseteller, Raum Langnau. Nur SMS.

079 412 79 28

2 gut erhaltene Matratzen. In 3303.

078 624 74 81

Dreirad-Velo für Kleinkind, teilweise rostig, in Langnau.

079 698 33 42

5 Böschungssteine Landi (1 leicht defekt).

079 313 12 25

Gut erhaltene, saubere Bico-Flex Matratze. Grösse 90 x 190 cm, in Oberburg.

079 227 34 59

Kleiner Holzkleiderschrank, H 170, B 80, T 48 cm.

079 384 51 73

Grösserer Posten Tröpfchen-Bewässerungschlauch. Tröpfchensbstand 60 cm. In Thun.

033 223 15 60

3 alte Militärbenzinkanister, nur SMS.

079 437 52 44

12 Haltebügel für Blumenkistli auf Balkon (verstellbar). Raum Oberaargau.

079 335 80 55

Gasgrill, gebraucht, aber funktionstüchtig, müsste gereinigt werden; Liegestuhl; Bücher; grosser Teppich; Geschirr; Blumentöpfe.

079 780 96 68

Stativleinwand, 1,84 x 1,84 m, neuwertig, in Frutigen.

079 745 75 68

Diverses Aquariumzubehör: Heizungen, Filter, Saugglocke, Aufziehbecken usw. Plus Becken Juvel Rekord 70. Muss gereinigt werden. In Thun. Nur SMS.

079 684 08 17

Gartentisch, Granit, grau, Metallfuss, 85 x 183 cm. In 3067.

079 561 83 12

Kinder- und Kochbücher.

079 386 63 60

Gartentisch, gut erhalten, oval, 160 x 110 cm, stabiles Metallgestell, Tischplatte kippbar. In 3027.

079 441 29 72

Elektro-Standgrill Trisa, neu.

079 334 60 00

18 Migros-Kleber/Samensäckli.

079 361 43 18

Gartenstewi, in 3150.

079 359 31 89

Eine Tasche voll mit Streichhölzli.

031 352 29 67

Kaninchen-Stall, 4-teilig; Holz Schubladen, 62 x 70 cm; 15 Fässer, blau, in Langenthal.

077 403 10 64

Töff Kleider, Marke ISX, Grösse 2XL und 3XL.

079 311 08 44

Elektro Rasentrimmer von Landi, mit Fadenspule, gebraucht; Sonnenschirm- Sockel, Kunststoff, für Wasserfüllung, weiss, in 3326, nur SMS.

079 426 76 55

Weidenkorb, in gutem Zustand, Durchmesser 60 cm, in Langnau.

079 698 33 42

Granitplatte, Farbe Anthrazit, L 270 B 61, Dicke 3 cm.

079 340 80 15

Gasgrill, Cook On 3 Brenner, Gussplatte The Australien, ohne Gasflasche, 65 x 60 x 107 cm, in 4900.

079 768 84 85

Bett inkl. Matratze, 90 x 190 cm. In 3360.

062 961 48 53

Ca. 12 Dahlienknollen, rot, halbhoch, in 3432, nur SMS.

079 393 80 11

Gratis gesucht

Mädchenkleider, ab Grösse 140; Einfacher, leichter Buggy. Umgebung Thun.

079 789 04 26

Gartenplatten, 18 Stück. 50-25 cm oder 10 Stk. 100-25 cm.

079 464 34 45

Grüne Bülachergläser.

079 290 09 88

Je 2 Gewichte für Hantel à 2.5 und 1.25 kg.

079 819 74 71

Bauernhof-Holztiere Und Sennechäppi, nur SMS.

078 825 28 53

Kleines Treibhaus.

079 336 77 84

Kinderuhr für ein Mädchen.

079 242 78 37

Weissweinflaschen mit Alu-Drehverschluss, Regionen Thun, Köniz, Mörigen.

079 780 96 68

Hühnergehege mit Türe ca. 2 Meter hoch, evtl. auch Zwinger, Raum Bern/Biel.

078 616 13 35

Rennvelo, Zustand egal.

079 835 71 77

Handy Huawei Y 6, auch defekt. Nur SMS.

079 472 17 31

Feuerschahle und Gartencheminee.

079 254 63 23

Ping-Pong-Tisch.

079 254 63 23

Schwarzes Unkrautdämmfliess, ca. 4 Quadratmeter, nur SMS.

079 386 77 46

Wanderstöcke.

079 242 78 37

Gaming Monitor oder ein Bildschirm mit HDMI Anschluss.

077 511 03 00

Pfannen, Küchengeräte, Besteck und Geschirr für Neubezug einer Wohnung.

078 666 94 09

Für unsere Enkelin: ein gut erhaltenes Trampolin mit Auffangnetz. Nur SMS.

079 547 11 69

Ziegen-/Schaf-Glöggli und Treicheli.

079 320 99 94

Wellblech für Gartenhausdach.

079 725 42 68

Römertopf.

079 451 19 36

Yamaha E-Bike Ladegerät.

079 719 95 23

Nespresso Maschine.

079 823 80 97

Coop KappaTrophy Märkli.

078 659 74 51

Hörbücher (Belletristik, Historiesches, Biografien, keine Krims). Für Altersheim. Nur SMS.

079 425 41 03

Rasenmeher mit Radantrieb.

079 467 12 72

Weisse, feine Wolle, evtl. Babywolle, zum Stricken von kleinsten Mützchen für stillgeborene Kinder, sog. Sternenkinder.

076 459 31 85

Gartentisch, rund, ca. 80 cm Durchmesser, mit 2 Stühlen.

031 819 34 85

Krangabel, H 120, L 100, B 60 cm oder verstellbar.

079 123 12 40

Diverses

Gefunden: korrigierte Sonnenbrille Mexx, mit Fielmann Etui schwarz, auf Bänkli Martisgraben, Strecke Riffenmatt -Sangernboden.

079 350 06 35

Gefunden in Kiesen b. Kiesgrube: Fernbedienung.

079 775 72 36