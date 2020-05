Zu verschenken, gratis gesucht – SMS vom Freitag, 1. Mai Gesucht, gefunden, vermisst, zu verschenken: die SMS des Tages im Überblick.

Die SMS im Überblick

Zu verschenken

Cremefarbiges Geschirr mit Goldrand und anderes. In Faulensee.

079 415 05 14

Holz-Spielsachen, für Kinderzimmer, u. A. 3 kl. Bea-Holz-Spielautos (Kranwagen Betonmischer & Kehrichtwagen) mit Gummiprofil Bereifung, in 3425.

078 700 94 51

4 Kissenauflagen für Hochlehner-Gartenstühle, 1 Auflage für Liege, grau-rosa gestreift, wie neu.

079 227 80 84

Tischwebrahmen mit Gatterkamm, 45 cm Breite.

079 673 57 59

Chicco Schaukelwippe mit Spielbogen, Frarbe beige/braun, wenig gebraucht, in Schönbühl, nur SMS.

079 476 15 84

Zeitschriften: Nebelspalter, ganzer Jahrgang 1973 + 1974; Schweizer Schülerzeitungen 1969 bis 1974; Schweizer Jugend 1972 bis 1979. In 3627.

079 484 48 08

Bananen-Schachteln, in Ostermundigen.

079 581 54 13

Hamster- oder Zwergkaninchen-Käfig. Länge 118, Tiefe 56, Höhe 51 cm. Raum Bern/Ostermundigen.

079 586 19 55

Leintücher für textiles Gestalten, 3 Schlitten, Raum Thun.

076 735 00 30

Freistehender Kochherd, Zug de Luxe S, 4 Platten, Backofen, guter Zustand, 85 x 55 x 60 cm, in 3703.

079 964 01 20

Ochsner-Kübel, in Grosshöchstetten.

079 365 55 51

Häkel-Kunststrick und Babykleidliheftli.

031 911 20 54

2 Möbeli mit Tablaren, aus gutem Holz.

079 589 97 48

Martello Kaffee, im Spiegel.

079 771 42 80

2 Armee-Telefone, Modell 1932, in Ostermundigen.

079 570 40 60

Matratze, guter Zustand. Ikea Sulten Enebakk, 90 x 200 cm. In Gümligen. Nur SMS.

079 404 25 94

Salontisch, Holz, mit Keramikplatten und Blumenmotif.

079 858 02 11

Betongarage, 3 x 6 m. In 3665. Nur SMS.

079 656 63 95

10 Migros Garten Kleber. Nur SMS.

079 582 78 57

Bett, weiss, 140 x 200 cm, mit oder ohne Matratze, Raum Thun.

079 775 72 36

Pneuwagen mit Bretteraufsatz, Brücke 4 x 1 m, 60 Bretter, Höhe 70 cm, Region Gantrisch.

079 546 75 38

Gratis gesucht

Weidetreicheln und Glocken für unsere Kühe.

079 338 80 87

Gut erhaltener Kleiderschrank, Höhe 2 m, 4 – 5 Türen.

079 454 37 89

E-Bike oder E-Roller.

076 202 04 95

Damenkleider, Hosen Grösse 54, Oberteile 56-58.

076 738 73 23

Bülacher Gläser, grün, ½ und ¾ Liter.

079 290 09 88

Weisser, schmaler Ledergürtel, Länge ca. 100 cm.

079 843 12 17

Diverse Arvenmöbel, Büffet etc.

079 918 13 50

Gut erhaltene Campingartikel, alles von A - Z.

079 267 72 58

Kasten, um Einweg Handtücher zu verstauen, für Spielgruppe.

076 432 95 21

Damenvelo/Rennvelo.

078 734 99 80

1000er PUZZLE, in 3072.

079 273 96 87

Spielbare Gitarre.

079 353 97 77

Bettwäsche, Region Thun.

079 242 78 37

Sommerpneus, 185/65 R 15.

079 360 64 92

Rhabarber. Region Thun.

079 794 10 72

Diverses

Verloren: Selbstgemachte Handpuppe, eine schwarze Katze. Nur SMS.

079 266 07 94