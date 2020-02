SMS vom Freitag, 28. Februar Gesucht, gefunden, vermisst, zu verschenken: die SMS des Tages im Überblick.

Gratis gesucht: Laufgitter für Kleinkind. 076 369 51 69 iStock

Möchten Sie Ihren Gummibaum verschenken? Haben Sie die Brieftasche verloren? Oder suchen Sie gratis einen alten Küchentisch? Was auch immer, wie auch immer: Schreiben Sie eine SMS-Kurzmitteilung an 4488. Die Aufrufe werden online publiziert – und ein Teil in der Zeitung abgedruckt. Nicht berücksichtigt werden Verkaufs- und Kontakt-SMS. Zudem vermitteln wir keine Tiere.

Die SMS im Überblick Infos einblenden Zu Verschenken Sechs Teegläser mit Silberhalter und sechs Teegläser mit kupferfarbigem Halter.

079 313 79 73 Spanplatten 13 mm, 3-mal 1600 x 1000 mm, 1-mal 1260 x 1000 mm, 1-mal 1600 x 600 mm, weiter je eine MDF-Platte 13 und 16 mm, 1250 x 900 mm. Müssen in 3661 abgeholt werden. Bitte nur SMS.

079 541 67 83 Zehn Keglermedaillen aus den Jahren 1955 bis 1970. In 3415.

079 423 46 57 Drei grosse und eine schmalere Gipsplatte sowie ein Sack Sockelputz. In Rütschelen abholbereit.

079 258 62 83 Crosstrainer Kettler Cosmos GT, Display defekt. In 3110 Münsingen.

079 733 43 14 Arbeitslatzhose, grau, neu, Grösse: 48.

079 762 07 18 Drei neue, 2-teilige Übergwändli, blau-weiss gestreift, Grösse: 52. Abzuholen in Hilterfingen. Nur SMS oder WhatsApp.

079 381 31 39 Schöne, alte Wandkalender zum Basteln. Abzuholen in 3552. Nur alle zusammen (60 cm hoher Stapel). Zwischen 17 und 19 Uhr.

079 593 12 67 Schöner, echter Lotzwiler-Maschinenteppich, afghan-rot, 220 x 320 cm. In Kirchberg.

079 208 19 29 Eckduschkabine, komplett, mit Halbrundtüren.

079 399 08 31 Kirby Staubsauger. Nur SMS.

077 251 58 68 Kaffeerahmdeckeli-Sammlung.

078 848 62 73 Eternit Blumenkisten, 6-mal 70 x 17 x 17 cm, 1-mal 80 x 17 x 17 cm. Abzuholen in 3718, ab 9 Uhr.

033 675 13 07 Pult aus Buche, drei Schubladen, ausfahrbarer Seitenteil. Fotos auf Wunsch vorhanden. SMS.

079 538 14 01 Gratis gesucht Netzteil (90 W) für meinen Samsung Laptop (NP 350V5c-Serie).

076 328 32 03 4-eckige Güetzibüchsen, ca. 15 x 20 cm, möglichst nur SMS.

079 328 34 19 Outdoor-Töggelichaschte.

078 916 60 36 Laufgitter für Kleinkind.

076 369 51 69 Intakten Duplo-Bauernhof. Für unser Grosskind. Danke.

079 590 26 54 Grosi sucht das kleinste Like a Bike, für Enkelin. In Thun-Gwatt. Danke.

079 590 26 54 Militärmesser, auch wenn defekt und rostig. Porto wird gerne übernommen.

079 356 09 44 Altes Töffli, darf auch defekt sein.

079 729 12 16 Thermoskrug/Pumpkanne (2 Liter) und Vakumiergerät.

079 882 98 30 Musikbox, auch wenn defekt. Danke.

079 201 65 46 Diverses Wer hat Lust, Theater zu spielen?

079 950 47 78 Verloren in der Stadt Bern, am 25. Februar: silberner Ohrclip mit Goldumrandung, circa 2,5 cm Durchmesser.

079 211 57 42