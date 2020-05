Zu verschenken, gratis gesucht – SMS vom Freitag, 8. Mai Gesucht, gefunden, vermisst, zu verschenken: die SMS des Tages im Überblick.

Gratis gesucht: Altes Töffli für IV-Rentner (auch defekt). 079 817 17 47 iStock

Möchten Sie Ihren Gummibaum verschenken? Haben Sie die Brieftasche verloren? Oder suchen Sie gratis einen alten Küchentisch? Was auch immer, wie auch immer: Schreiben Sie eine SMS-Kurzmitteilung an 4488. Die Aufrufe werden online publiziert – und ein Teil in der Zeitung abgedruckt. Nicht berücksichtigt werden Verkaufs- und Kontakt-SMS. Zudem vermitteln wir keine Tiere.

Die SMS im Überblick

Zu verschenken

Kinderschreibtisch, einseitig, mit 4 Schubladen; Hängematte, in 3433.

079 427 96 34

Verschiedene Balkon-Blumenkistenhalter. In Grosshöchstetten.

079 211 33 11

Kleiner Zimmerbrunnen mit Rosenquarzstein, Höhe 35 cm, auf Sockel, Durchmesser oben 35 cm.

031 829 33 86

Komplette Bertelsmann Lexikothek, über 20 Bücher inkl. Hörspiel; Gerät für Stimmen und Geräusche.

079 617 62 66

Weingestell für 6 Flaschen. Material: Schmiedeisen, Form Dreieck, verziert mit Weinblatt, nur SMS.

079 907 96 01

Hängeregistraturboxen mit entspr. Mäppchen. Nur SMS.

079 408 00 41

Benzin-Rasenmäher mit Fangsack. Nur SMS.

079 307 88 10

Gelbes Ledersofa, 3-Plätzer, gut erhalten, in 3635, nur SMS.

078 611 09 80

Bügelbrett, in Langnau im Emmental, nur SMS.

078 876 46 66

Peddigrohr.

078 617 54 82

2 GA-Tageskarten. 1 x für 13.5.20, 1 x für 15.5.20.

079 799 55 56

Original-Holzfass (Deko), lackiert, H 50 cm, Dm 40 cm, sehr schön.

079 775 72 36

Kaninchenstall, 4-teilig, 140 x 140 x 75 cm.

079 221 04 71

Gratis gesucht

Wohlklingendes E-Piano.

079 872 92 84

Birke/Buche/Weide im Topf. Region Oberland.

076 434 08 06

Akordeon oder Handörgeli.

079 334 03 88

Gebrauchte Natursteinplatten, Raum Bern, nur SMS.

079 291 62 66

Wellblechtafeln als Holzabdeckung. Masse 100 x 200/300 cm.

079 433 95 69

Rhabarber, Raum Langnau.

079 771 24 54

Militärrucksack und Militärkartentasche.

079 316 07 92

Bravo Magazine und Heavy Metal Magazine ab Jahrgang 1980 ( oder älter ) - 1990.

079 327 53 60

Weidezelt, ca. 3 x 3 Meter, für Ponys.

079 883 81 62

Rhabarber.

033 437 79 27

Kleinere Bandsäge. Nur SMS.

079 826 98 33

Pareys Buch der Insekten.

079 440 49 36

Altes Töffli für IV-Rentner (auch defekt).

079 817 17 47