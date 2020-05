Zu verschenken, gratis gesucht – SMS vom Mittwoch, 6. Mai Gesucht, gefunden, vermisst, zu verschenken: die SMS des Tages im Überblick.

Vollständige Schach-Spiele für Schulklasse, Region Thun. 077 403 90 47 Getty Images/iStockphoto

Möchten Sie Ihren Gummibaum verschenken? Haben Sie die Brieftasche verloren? Oder suchen Sie gratis einen alten Küchentisch? Was auch immer, wie auch immer: Schreiben Sie eine SMS-Kurzmitteilung an 4488. Die Aufrufe werden online publiziert – und ein Teil in der Zeitung abgedruckt. Nicht berücksichtigt werden Verkaufs- und Kontakt-SMS. Zudem vermitteln wir keine Tiere.

Die SMS im Überblick

Zu verschenken

Funkia, Engelwurz (hoch), in 3360.

079 545 61 56

Diverses Material für Seidenmalerei.

077 403 90 15

Partyzelt mit Seitenwand. Nur SMS.079 472 49 86

Punktekarte für BLS-Autoverlad Lötschberg. Gültig bis 14. Mai.

031 721 08 62

Keramik-Kaffeeservice, Öpfeli-Motiv, braun/gelb. 3662.

079 678 31 12

Babysitter, rot.

079 740 09 02

Viele Konfigläser in Moosseedorf. Nur SMS.

0795195672

Fuchsschwanz Setzlinge. Bitte nur SMS oder WatsApp.

079 600 97 69

Ca. 30 Landi-Umzugskartons, 1 x gebraucht, abholen in Merligen (bitte nur SMS).

079 126 82 29

Zeitschrift Hunde, Juli 19 – März 20, (8 Stück) in 3065 oder gegen Porto-Versand.

079 673 99 12

Älteres Duvet, 135 x 170 cm. In gutem Zustand, Marke Pulmarex.

079 907 96 01

Neue Wand- und Bodenplatten (Keramik) an Bastler.

079 829 88 63

2 Kessel Mörtel. Abholen in 3604.

079 436 92 56

Peddigrohr.

078 4898782

2 Möbeli mit Tablaren. Gut gebaut aus gutem Holz.

079 589 97 48

Altes Schülerpult. Höhe verstellbar, mit zwei Hocker, in Belp abzuholen. Bitte SMS.

079 738 17 38

alten, funktionstüchtigen wagenheber und kaninchengitter 2 stk. 2 x 1m und 1 stk. 1 x 1 m.

079 767 97 01

Sofa gross und klein. sms.

079 312 08 53

Setzzwiebeln: 2 x 250 g in Münsingen. Nur SMS.

079 778 24 80

Zwei volle Migros-Sticker-Karten Bitte nur sms.

079 386 77 46

Gratis gesucht

Vollständige Schach-Spiele für Schulklasse, Region Thun.

077 403 90 47

Holztreppe, Höhe 4 m, Breite 1 m.

079 53 307 53

Ping Pong Tisch.

079 622 48 90

Raum Emmental - Thun: Rote Goldmelissen-Stöcke.

079 664 02 07

Kartenmischmaschine.

079 242 78 37

Drucker.

079 837 00 41

Rhabarber in 3550.

079 771 24 54

Bücher über Amish-People.

076 529 28 47

Hühnerstall für 2-4 Hühner.

079 736 09 50

Für unsere Mädchen: Kinder-und Jugendfilme DVD.

079 284 25 30

Brunnentrog zum Auffangen von Regenwasser. 3800.

079 755 02 00

Gasdruckregler auf Gasflasche. 50 mbar. Ausgang 1/4 Linksgewinde. Nur SMS.

078 699 30 22

Bleistift, Kugelschreiber, Register, Sichtmäppchen u. a. (Schul- und Büromaterial ) hat. Gebrauchtware in gutem Zustand. Nur SMS.

079 907 96 01

Damenvelo/Rennvelo.

078 734 99 80

Gartenbank alt aus Holz.

079 480 42 73

Kleiner Kühlschrank mit Gefrierfach. Danke.

079 173 28 38

Schönes, neuwertiges Hochbeet. Nachricht bitte mit Foto.

079 315 35 08

Gut erhaltene Herren Freizeit Jacken und Hosen, Damen Frühlings- und Sommerkleider, Gr. L – XL, Damen Freizeit Schuhe, Gr. 39-40

079 267 72 58

Dringend: Drahtkörbe.

077 466 01 22

Ca. 5 rosenstöcke aus rohdung farbe egal.

079 767 97 01

Veloanhänger.

079 709 93 86

Kompostgitter.

079 242 86 53

Diverses

Verloren am 3. Mai: Stahl-Armband mit Herzen rundum, Raum Steffisburg-Bahnhofstrasse-Dorf-Oberzelg-Flühli-Ortbühl.

079 400 12 16