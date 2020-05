Zu verschenken, gratis gesucht – SMS vom Samstag, 2. Mai Gesucht, gefunden, vermisst, zu verschenken: die SMS des Tages im Überblick.

Möchten Sie Ihren Gummibaum verschenken? Haben Sie die Brieftasche verloren? Oder suchen Sie gratis einen alten Küchentisch? Was auch immer, wie auch immer: Schreiben Sie eine SMS-Kurzmitteilung an 4488. Die Aufrufe werden online publiziert – und ein Teil in der Zeitung abgedruckt. Nicht berücksichtigt werden Verkaufs- und Kontakt-SMS. Zudem vermitteln wir keine Tiere.

Die SMS im Überblick

Zu verschenken

6 kleine Büchlein mit Weisheiten und Sprüchen, z.B. Quellen der Hoffnung, der Freude u.a., nur SMS.

079 907 96 01

BE-Fahne 1 Quadratmeter.

079 459 81 15

Hochdruckreiniger Einhell, 220 V /HT 85 Bar. In Thun.

076 454 08 17

Gymnasic-Ball, 65 cm, durchsichtig.

078 634 34 21

3-teilige Polstergruppe. In Lenk im Simmental.

079 392 83 55

Bücherregal mit Glasvitrine. Buchenholz. Breite 1 m. In 3206.

079 676 43 04

Einscharpflug und Jaucherohre, könnten zum Bewässern dienen; gut erhaltenes Traktorbrüggeli.

031 791 19 96

HP Envy 5540 All-in-One Drucker. In 3665 Wattenwil.

079 745 85 90

Geschirr mit Goldrand, in 3315.

079 649 83 03

Bettgitter Littleworld, zu Standard- und Boxspringbett, wenig gebraucht, in 3425.

076 532 82 50

2 Staubsäcke Koenic KVB 02-MI für Miele, in Spiez. Nur SMS.

079 565 67 07

Eternit-Blumenkistli, 3 Stück 80 x 17 x 17 cm, 1 Stück 65 x 17 x 15 cm, in Uttigen.

079 384 39 08

Kinder-Starwars-Bücher und Bastelbögen, Spick und Geolino.

079 386 63 60

Häkel-Kunststrick und Babykleidliheftli.

031 911 20 54

Cheminee Holzofen. In 3855, nur SMS.

079 534 13 65

Blauer Topf mit 6 Öffnungen, als Kräutertopf oder Ähnliches. In 3052.

079 323 93 57

Gratis gesucht

Rhabarber zum Pflanzen; Hotpot für unser Berghüttli. Nähe Stadt Bern.

077 405 94 00

Kunststoff, durchsichtig, Dicke 2-3 mm, Länge min. 85 cm, Breite 40-150 cm. Nur SMS.

079 512 43 70

Mädchenkleider ab Grösse 140. Raum Thun.

079 789 04 26

Kochbuch von Sophie Wermuth: Die Junge Köchin? Basel Verlag Friedrich Reinhardt. Drahtgeflecht-Körbe.

077 466 01 22

Wellblech für Gartenhausdach.

079 725 42 68

Ton-/Teracotta-Töpfe, Durchmesser 30-100 cm, gut erhalten, Raum Thun, nur SMS.

079 904 40 83

Schneckenzaun. Nur SMS.

079 862 98 75

Schaufensterpuppen, Mann und Frau.

079 702 59 09

Farbige Eisenbahnkarten, zum Basteln. Nur SMS.

078 742 18 17

Funktionstüchtige Overlokmaschine.

079 252 21 85

Regenwassertank, 2000 Liter, in 3326.

079 244 92 56

Leinwand.

076 284 69 16

Gartencheminee.

079 254 63 23

Mädchen Teenager T-Shirts für Stall und Hofarbeiten, Grösse 34-36; Unterdachfolie; Pavatex Platten für Unterdach; Backform, rund oder Muffins Form; 6er Eierschachteln.

079 415 91 59

TKKG-Folgen, Nummer 1 bis 100, nur SMS.

079 440 13 18

Alte Holzfenster, zu Dekorationszwecken.

079 741 41 86

Rhabarber.

077 436 82 52