Zu verschenken, gratis gesucht – SMS vom Samstag, 25. April Gesucht, gefunden, vermisst, zu verschenken: die SMS des Tages im Überblick. Dominik Galliker

Gratis gesucht: «Projekter für Dia-Bildli.» 079 414 17 59 Getty Images/iStockphoto

Möchten Sie Ihren Gummibaum verschenken? Haben Sie die Brieftasche verloren? Oder suchen Sie gratis einen alten Küchentisch? Was auch immer, wie auch immer: Schreiben Sie eine SMS-Kurzmitteilung an 4488. Die Aufrufe werden online publiziert – und ein Teil in der Zeitung abgedruckt. Nicht berücksichtigt werden Verkaufs- und Kontakt-SMS. Zudem vermitteln wir keine Tiere.

Die SMS im Überblick

Zu verschenken

Grosser Eternit-Pflanzentopf rund, konisch. Durchm. oben 71, unten 39/h 38 cm. Muss selber gereinigt werden. Foto auf Anfrage. Abholen in 3308 Grafenried. Bitte nur SMS od. WhatsApp.

079 396 47 77

LCD-Fernseher LG 20 LC 1R, 20``/51 cm, nicht HD-tauglich, neuwertig, in 3132.

077 419 78 77

11 Bananenkisten und 10 faltbare Umzugskartons, in Neuenegg.079 486 93 35

2 Spiele für 10-99Jährige, Ravensburger Weltreise und Zug um Zug Europa, beide neu. 079 355 97 32

80 Gartenplatten, 60x40cm, selber zu entfernen in Ostermundigen. SMS. 076 517 02 49

Juvel Furtuna Wäschespinne.

079 725 68 48

Eine Heissluft-Fritteuse. Marke Gourmetmaxx. Es kann auch gedörrt, gebacken und gegrillt werden. Neuwertig. Sie ist für mich zu gross.

079 291 05 19

Kleine Traubenpresse mit Holzzylinder, Durchmesser 16cm, Höhe 19cm mit Spindel/Gussbügel. Kinderstosskarette Holz. 3027 Bern.

079 392 20 80

Netz Viehhüter Elephant m 60 elek. Heuschrote.

079 839 16 20

Kinder-Reisebett, ca. 70x110cm, bunt. Abholen in Steffisburg. SMS.

076 365 14 77

Alte, funktionstüchtige Kühltruhe, 240l. 66x127x85cm. Muss in Konolfingen abgeholt werden.

079 601 23 94

Kaninchenstall, 4-teilig, Holz, Schubladen 62 auf 70cm. 15 Fässer, blau. Ab Langenthal.

077 403 10 64

Schiebetür-Schrank, schwarz, mit Spiegelfronten. L 3 m, H 2,3 m, muss in Thun abgebaut + abgeholt werden.

079 362 09 21

Einige Heuheinzen, z.B. um Stangenbohnen zu ziehen oder als Blumenständer. In 3150.

031 731 00 80

Hundebox Vari Kennel, Grösse 5.

079 755 21 93

10 Most-Harassli, gebeizt, abzuholenden in 3074.079 218 40 32

Gratis gesucht

Mädchenkleider ab Grösse 140. Einfacher, leichter Buggy. Thun und Umgebung. Vielen Dank. 079 789 04 26

Ansichtskarten, beschriebene und unbeschriebene, von überall, für meine persönliche Sammlung. 079 233 73 14

Alter Holzwerkbank.

079 688 89 05

Brennholz zum Grillen. Am liebsten Restholz aus dem Wald. Raum Lyssach/Burgdorf.

079 476 61 48

Ein Holzschaukelstuhl.

079 913 12 80

Kunststoff-Kissenbox für den Garten.

079 276 94 86

Waschbetonplatten 50/50 cm. Nur SMS.

078 848 36 81

Hometrainer (Velo).

079 454 94 47

Projekter für Dia-Bildli.

079 414 17 59

Camper in gutem Zustand für zwei Personen. Egal welche Marke.

0798940144

E-Gitarren- oder E-Bassverstärker.

079 557 63 34

Zum Basteln: Servietten mit Sommermotiven wie Blumen, Muscheln, Schmetterlingen, Tieren aller Art, eher kleinere Motive (etwas Tauschmaterial vorhanden).

076 468 64 66

Es Guinessbuch der Rekorde vo de letschte Jahr.

076 432 95 21

Dachpappe ca. zwei Quatratmeter.

079 415 11 89

Ein Freilaufgehege/ Zwinger mit Draht, mind 2 Meter hoch und 3 mal 2 Meter mit Türe für unsere Hühner. Raum Bern /Biel.

078 616 13 35

Grossregion Thun: Bild- und Tonträger, Bücher oder jede Art Comic-Hefte.

079 622 04 08

Ziegen-Schaf-Glöcklein oder -Treicheli.

079 338 80 87

Für meinen Hund: ein Veloanhänger, aus der Nähe von Bern.

076 537 09 88

Stellriemen (Randsteinplatten), 2x200 Liter Regenwasserfässer, diverses Gartenmaterial. Region Thun.

079 451 47 11

Taschenmesser + Militärmesser, auch defekt und rostig. Porto übernehme ich gerne.

079 356 09 44

Krups Nespresso Inissia Kaffemaschine.

077 446 55 96

Duvetanzug 180x210.

079 242 78 37

Handy Nokia 6610 . Funktionstüchtig. Porto wird übernommen.

079 620 14 93

Glasziegel, 24x41,5cm, Raum Thun.

079 735 69 67

Ein Kinder-Wäscheständer für Bäbikleider. Bitte nur SMS.

079 302 53 88

Diverses

Gefunden auf dem Aareweg Kiesen-Thungschneit: Hundeleine Marke rogz aus Leder am 24.4..079 363 56 03

Verloren Region Amsoldingen/ Umgebung: Akku-Abdeckung für Husqvarna-Bike. 079 441 44 94

Gefunden im Gibelwald ob Langnau: Schönes Stoffrössli, das sicher ein Kind vermisst.034 402 38 04

Gefunden: kleiner Kinderschuh Elefanten, braun. MIV 20. Deponiert auf Abfallkübel eingangs Williwald, Moosseedorf. Schulhaus Staffel.078 795 34 60