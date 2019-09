So gelingt die nächste Brunchparty

Von Marianne Kohler (publiziert am Sun, 01 Sep 2019 03:00:16 +0000)

Brunch, die Mahlzeit zwischen Breakfast und Lunch, ist eine beliebte und ungezwungene Form, mit Freunden das Wochenende zu feiern. Ob bei schönem Wetter draussen oder bei kühlem Wetter drinnen: Der Tisch wird schön, aber nicht allzu formell gedeckt, das Essen kommt am besten vom Buffet. Und die Möglichkeit, sich zu bewegen und nicht am Tisch sitzen bleiben zu müssen, ist wichtiger Teil einer Brunchparty. Denn es handelt sich dabei nicht um einen Mehrgänger, bei dem die Gäste ein Gericht nach dem anderen serviert bekommen. Ein Brunch eignet sich deshalb auch für Gäste mit Kindern, denen die Bettzeit nicht in in Quere kommt. (Bild über: Zara Home)