Öffnung der Schulen – «So kann das Schuljahr in Würde abgeschlossen werden» In drei Wochen gehen die obligatorischen Schulen wieder auf. Noch sind viele Fragen offen, doch das Vorgehen und der Zeitpunkt stimmen: Die ersten Reaktionen aus Bern. Chantal Desbiolles

Ab Mitte Mai werden Schülerinnen und Schüler wieder in den Schulzimmern unterrichtet, wie auf diesem Archivbild aus Niederscherli. Foto: Valérie Chételat

Diesen Moment sehnen viele Lehrkräfte und Eltern herbei: Am 11. Mai sollen die Volksschulen wieder öffnen können. Den Entscheid hat der Bundesrat am Donnerstag gefällt, unter einer Bedingung: Dass die Entwicklung der Lage es zulässt, die Schulhäuser wieder in Betrieb zu nehmen. Ab dem 8. Juni sollen in einem dritten Schritt zum Ausstieg aus dem Lockdown die Mittel-, Berufs- und Hochschulen auch wieder Präsenzveranstaltungen abhalten dürfen. Mit anderen Worten: Der Fernunterricht findet voraussichtlich noch während drei Wochen statt.