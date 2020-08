Neues Buch zu historischem Gedankenspiel – So reich könnte Bern heute sein Was wäre, wenn die Berner ihren Staatsschatz 1798 erfolgreich verteidigt hätten? Vielleicht wäre der Kanton heute schuldenfrei. Mirjam Comtesse

Hinter diesen Schlössern und Riegeln im Berner Rathaus wurde früher der Staatsschatz aufbewahrt. Foto: Andreas Blatter

Bern gilt als armer Kanton, der unter seiner Schuldenlast ächzt und am Finanztropf der Eidgenossenschaft hängt. Im kommenden Jahr erhält er fast 900 Millionen Franken aus dem nationalen Finanzausgleich. Damit steht er an der Spitze der Empfängerliste.

Gerne denken Bernerinnen und Berner an die frühe Neuzeit zurück, als die Stadtrepublik weitherum für ihren Reichtum bewundert wurde. Der Bruch kam 1798, als französische Truppen einmarschierten. Sie entführten nicht nur die Bären aus dem Bärengraben, sondern sie stahlen auch den legendären Staatsschatz.

Im gerade erschienenen Buch «Napoleons reiche Beute» gehen vier Luzerner Wirtschaftswissenschaftler der Frage nach, wo Bern heute stehen würde ohne diesen Verlust. Sie stellen vier möglichen Szenarien vor. Gemäss der wahrscheinlichsten Variante – in der niemand anderes das Geld für sich beansprucht und es vorsichtig angelegt wird –, würde der Kanton heute über ein Vermögen von mehr als 600 Milliarden Franken verfügen. Dieser Betrag entspricht annähernd dem gesamten Schweizer Bruttoinlandprodukt.

Das heisst, Bern wäre nicht nur schuldenfrei, der Kanton «könnte sogar während mehr als 115 Jahren auf die Erhebung von Steuern verzichten». Aber das ist nicht die einzige überraschende Antwort, welche die Autoren im lehrreichen und unterhaltsamen Buch liefern:

Der Berner Staatsschatz lockte die Franzosen wohl in die Schweiz

Bern hatte seinen Reichtum vor allem zwei Faktoren zu verdanken: der Reformation 1528 und der Eroberung der Waadt 1536. Nach der Reformation flossen die Einnahmen der Kirchen in die Staatskasse, ebenso die Schätze der Klöster. Dasselbe geschah in der Waadt nach 1536. Zudem legte Bern der Waadt hohe Steuern auf.

So wurde Bern immer reicher – und der Kanton begann, sich als Bank zu betätigen, was ihm europaweiten Einfluss verschaffte. Bern lieh beispielsweise England und den Niederlanden in ihrem Konflikt mit Frankreich Geld. Solche Geschäfte erregten im Ausland grosses Aufsehen. So sehr, dass sogar der britische Ökonom Adam Smith in seinem Monumentalwerk «Wohlstand der Nationen» von den Anlagestrategien der Berner sprach.

Die Autoren von «Napoleons reiche Beute» sehen es als «sehr wahrscheinlich» an, «dass die Eroberung Berns massgeblich durch finanzielle Interessen motiviert war». Der Staatsschatz sei der Hauptgrund für den Einmarsch Frankreichs gewesen. Im Gegensatz zu Bern war der französische Staat klamm. Und Napoleon Bonaparte (1769–1821) benötigte Geld für seinen geplanten Ägypten-Feldzug.

Die Karikatur von Balthasar Anton Dunker (1746-1807) zeigt, wie die Franzosen den Berner Staatsschatz und die Bären rauben. Foto: Bernisches Historisches Museum

Die Höhe des Staatsschatzes war ein gut gehütetes Geheimnis

Der Staatsschatz lagerte im Gewölbe unter dem Rathaus. Damit niemand in Versuchung geriet, einen Teil für seine eigenen Zwecke abzuzwacken, wandten die Berner Patrizier einen Trick an: Das Tor zur Schatzkammer war mit acht Schlössern versehen, und die passenden Schlüssel waren auf verschiedene Mitglieder der Regierungsspitze verteilt. Sie konnten die Kammer also nur gemeinsam öffnen.

Zudem sollte niemand die genaue Summe wissen. Es gab zwar ein Schatzbuch, doch dieses wurde nicht nach den Regeln der doppelten Buchführung geführt, «weil diese zu viel Transparenz geboten hätte». Das Buch verschwand nach der französischen Eroberung unter ungeklärten Umständen.

Heutige Schätzungen stützen sich auf die aufgeschriebene «Handkontrolle» des damaligen Säckelschreibers Beat Ferdinand von Jenner. Demnach belief sich der Wert des «Baarschatzes» auf rund 10 Millionen Livre tournois. Zum Vergleich: Der Wert des Staatsschatzes von Zürich betrug nur 620’000 Livre tournois. Eine Livre entsprach damals dem Gegenwert eines Mittagessens.

Nicht nur Münzen gingen verloren, sondern auch kostbare Wertpapiere

Im Schatzgewölbe lagerten aber nicht nur Münzen und Edelmetalle, sondern auch ein umfangreiches Wertschriftenportfolio. Es enthielt zum Beispiel Aktien, die bei der Bank von England hinterlegt waren.

«Der Diebstahl dieser Wertschriften verursachte den Bernern einen Verlust, der beinahe ebenso gross war wie der Verlust des Goldschatzes», halten die Autoren fest. Insgesamt gingen so nochmals rund 19 Millionen Livre tournois an die Franzosen.

Um den Verbleib des Schatzes ranken sich Legenden

Bei der Napoleonsbrücke soll der geraubte Staatsschatz in den Gäbelbach gefallen sein. Foto: Franziska Scheidegger

In den Erzählungen der Bernerinnen und Berner brachte der Schatz Napoleon kein Glück. Schon ganz am Anfang, beim Abtransport, soll es zu einer Panne gekommen sein. Beim Gäbelbach mussten die französischen Truppen eine Brücke überqueren, dabei sei die Achse des Pferdefuhrwerks gebrochen, der Wagen in Schieflage geraten und das Geld schliesslich im Bachbett gelandet.

Aus historischer Sicht ist es zwar naheliegend, dass die Franzosen den beschriebenen Weg einschlugen. Doch dass der Schatz ein Bad nahm, gehört wohl ins Reich der Legenden. Die Schadenfreude über das mögliche Missgeschick hält jedoch bis heute an: Die Brücke, die das Gäbelbach-/Holenackerquartier mit der Siedlung Riederen verbindet, heisst in Anspielung darauf Napoleonsbrücke.

Nach der Ankunft in Paris dürfte Napoleon einen guten Teil des Geldes in die Eroberung Ägyptens investiert haben. Gemäss einer weiteren Legende sank der Schatz dann in der Seeschlacht bei Abukir. Das Gefecht ist in die Geschichte eingegangen, weil Admiral Nelson damals die französische Mittelmeerflotte vernichtend schlug. Seither, so geht das Gerücht, liegt der Berner Staatsschatz auf dem Meeresgrund.

Christoph A. Schaltegger, Thomas M. Studer, Laura Zell, Michele Salvi: «Napoleons reiche Beute. Eine aktuelle Einordnung zur Bedeutung des gestohlenen Berner Staatsschatzes von 1798». Stämpfli-Verlag 2020, 93 S., ca. 35 Fr.