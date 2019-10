So teuer wird ein harter Brexit für die britische Wirtschaft

Vor einer Woche war Boris Johnson voller Euphorie. Beim Tory-Parteitag in Manchester behauptete der britische Premierminister, dass sein Land eine Milliarde Pfund pro Monat sparen könnte, wenn es die Europäische Union (EU) am 31. Oktober verlasse. Wie er auf die Zahl kommt, erklärte Johnson nicht. Fest steht nur: Er will das Vereinigte Königreich an Halloween aus der EU führen – und zwar mit oder ohne Deal. Johnsons Botschaft ist ziemlich klar: Grossbritannien steht so oder so eine glorreiche Zukunft bevor.