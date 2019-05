So weit ist künstliche Intelligenz schon

Der spannendste Aspekt liegt in der Zusammenarbeit: Die 30 FTW-Agenten hatten sich individuell entwickelt und deshalb auch unterschiedliche Schwerpunkte. Dennoch gelang es ihnen, in verschiedenen Kombinationen miteinander zu kooperieren, also eine Art Kollektivintelligenz zu entwickeln. Allerdings sind auch die fünf Prozent der Fälle relevant, in denen die Kombination aus Mensch und Maschine gegen reine Maschinenteams gewann. Sie deutet darauf hin, dass dieses Software-Modell ihr Verhalten erfolgreich an Menschen anpassen und mit ihnen zusammenarbeiten kann.

Der Versuch, Software eine Art kollektive Handlungsintelligenz anzutrainieren, steht noch ganz am Anfang.

Voraussetzung ist allerdings wie bei jedem Spiel: ein eindeutiges Ziel, das alle Teammitglieder verfolgen. Die Realität menschlicher Zivilisation mit ihren unterschiedlichen Motiven und Zielen ist freilich komplizierter.

Zudem merken die Forscher an, dass es weiterhin Optimierungsbedarf gibt. So sei es schwierig, eine ganze Software-Population zu trainieren und am Ende wirklich unterschiedliche Typen zu erhalten, also eine «Diversität» der Lösungsansätzen. Zudem geschehe die Gesamtoptimierung des Populationstrainings noch nach relativ kurzsichtigen Merkmalen. Der Versuch, Software eine Art kollektive Handlungsintelligenz anzutrainieren, steht also noch ganz am Anfang.