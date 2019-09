So wohltuend besonnen

Natürlich bewegen sich auch seine Lippen, wenn «Fratelli d’Italia» aus den Lautsprechern hallt, dieses lupfige Stück italienischer Kultur. Alles andere grenzte an Hochverrat. Doch wenn Mattia Binotto in der roten Masse mitsingt zur durchgetakteten Hymne, die in jüngster Vergangenheit nach Formel-1-Rennen fast schon inflationär gespielt wurde, sticht der 49-Jährige heraus.