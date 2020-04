Restaurant in Thuner Innenstadt – Soleil ging nach zehn Tagen schon wieder unter Nur zehn Tage nach der Eröffnung mussten die Betreiber des Restaurants Soleil in Thun wieder schliessen. Nun arbeiten die Betreiber an Lösungen. Irina Eftimie

Das Restaurant Soleil (Walliserkanne) musste nach nur zehn Tagen Betrieb wieder schliessen. Irina Eftimie

«Es war schon immer mein Traum, ein eigenes Restaurant zu eröffnen», sagt Rajentram Rasaratnam.

Nachdem er viele Jahre in verschiedenen Restaurants und Hotels gearbeitet hatte, konnte er sich am

7. März mit der Neueröffnung der Walliserkanne (jetzt Restaurant Soleil) in der Marktgasse in Thun

endlich sein Lebensziel erfüllen.