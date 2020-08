Pflegeheim Latterbach-Hof – Solina Spiez übernimmt die Pflegeplätze Thomas Aebersold hat seine Firma verkauft. Der Betrieb in Latterbach wird Ende September eingestellt.

Wird geschlossen: Das Pflegeheim Latterbach-Hof an der Simmentalstrasse. PD

Mitte Juni hat Thomas Aebersold, Geschäftsführer und Inhaber der Pflegeheim Latterbach-Hof GmbH, die Mitarbeitenden und Bewohner informiert, dass er sich zu einer beruflichen Veränderung entschlossen habe. Deshalb wolle er die GmbH abgeben.

Wie die Stiftung Solina und die Pflegeheim Latterbach-Hof GmbH nun gemeinsam mitteilen, habe er sich seither für eine Anschlusslösung der betroffenen Menschen bemüht: «Ich habe diverse Möglichkeiten geprüft, wie der Latterbach-Hof weitergeführt werden könnte. Ein Heimbetrieb mit neun Plätzen zum EL-Tarif ist langfristig aber kaum mehr möglich.» Dies sei wohl der Grund, weshalb keine Interessenten verbindlich an ihn herangetreten seien.

Mitte September wird gezügelt

«Bereits früh im Prozess», so die Mitteilung, signalisierte Solina, den Bewohnerinnen und Bewohnern aus dem Niedersimmental eine Anschlusslösung in Spiez zu bieten. «Seit der Inbetriebnahme unseres Neubaus verfügen wir am Standort Spiez über modernste Infrastruktur und genügend Einerzimmer, um die neun zusätzlichen Personen aufnehmen zu können», lässt sich Solina-Geschäftsführer Patric Bhend zitieren. Ende Juni habe der Stiftungsrat grünes Licht für die Übernahme des Pflegeheims Latterbach-Hof gegeben.

«Natürlich freuen wir uns darüber, dass sich der Inhaber der GmbH im Juli nun definitiv für Solina entschieden hat», meint Bhend. Solina Spiez könne allen Bewohnern eine nahtlose Anschlusslösung garantieren. «So, wie es aussieht, werden die meisten der Betroffenen von diesem Angebot Gebrauch machen», erklärt Aebersold. Geht alles nach Plan, ziehen die Bewohner Mitte September nach Spiez um.

«Strukturwandel in Gang gesetzt»

Bhend und Aebersold seien sich einig, «dass die 2011 im Kanton Bern eingeführte Subjektfinanzierung, bei welcher die öffentliche Hand den Heimaufenthalt über die Bewohner mit normierten Tagestarifen finanziert, einen Strukturwandel in der Branche in Gang gesetzt hat».

Weil grössere Institutionen von Skaleneffekten profitieren, können laut der Mitteilung kleinere künftig «nur noch mit sehr schlanken Strukturen oder in Nischen überleben».

PD / aka