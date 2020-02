Aufseher prüfen Banken auf Klimarisiken

An der Jahresmedienkonferenz der Credit Suisse vom Donnerstag standen Klimaaktivistinnen vor der Tür und drückten jedem einen Flyer in die Hand: «Credit Suisse, eine Titanic, die nicht auf Klimakurs ist», so der Titel. Damit soll der neue Bankchef Thomas Gottstein in die Pflicht genommen werden, die Geschäftspolitik der Bank klimafreundlicher zu gestalten.