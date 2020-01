«Boris ist der intelligenteste Mensch, den ich kenne»

Daniel Hannan hat noch nicht gepackt. Nachdem seine spanische Mitarbeiterin mich am Eingang des Europäischen Parlaments in Strassburg abgefangen und durch die langen, dunklen Gänge geführt hat, betrete ich sein helles, wenn auch bescheidenes Büro, nebenan sitzen weitere Assistenten, wohl genauso intelligente Leute wie die junge Spanierin, auch sie Studententypen aus aller Welt, sie plappern angeregt, schreiben ein bisschen, lachen, die Stimmung ist glänzend. Man möchte bleiben. Hannans Laune scheint noch glänzender, was sicher auch damit zu tun hat, dass er nicht mehr lange hier ist. Vor gut 20 Jahren war er, ein euroskeptischer Tory, ins EU-Parlament gewählt worden. Nun verbringt er seine letzte Woche in Strassburg, da ich ihn besuche, bevor sein Land, Grossbritannien, am 31. Januar aus der EU austritt. Endlich, nach dreieineinhalb Jahren Streit, Chaos, Bitterkeit, Euphorie und Tränen.