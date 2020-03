Der Sargnagel für die Pseudowissenschaft Globuli retten uns jetzt nicht. Vielmehr wird der Welt gerade in aller Deutlichkeit aufgezeigt, wie wichtig die Forschung ist. Meinung Bettina Weber

Jetzt ist richtige Wissenschaft gefragt. Globuli in einer Apotheke. Foto: Urs Jaudas

Es sind schwere Zeiten. Auch für Politikerinnen und Politiker. Selten zuvor wurden Parlamentsmitglieder so auf die hinteren Ränge verwiesen wie in den letzten Wochen, in jeder Fernsehsendung störten sie bloss. Wenn es um das Coronavirus geht, will das Publikum nicht ihnen zuhören. Sondern den Fachleuten aus der Wissenschaft.