Der Schiedsrichter, der das Land wechselte

Die häufigste an ihn gestellte Frage: «Warum tust du dir das an?» Die zweithäufigste: «Was ist dein schlimmstes Erlebnis?» Eine dritte schiebt er gleich nach: «Was ist dein bestes Erlebnis? Doch das fragt man nur die Spieler, nicht uns.» Willkommen in der Welt der Schiedsrichter, willkommen bei Andreas Koch, dem 38-jährigen Zürcher Oberländer. Was ihn derzeit zur besonderen Spezies unter den Schweizer Referees macht, ist, dass er diese Saison ausschliesslich in Deutschlands zwei höchsten Ligen pfeift. In der Schweiz will er dies nicht mehr tun.