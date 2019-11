Der Senior und der Subjonctif

Und jetzt bitte kein Wort Französisch mehr! Der Kopf brummt, die Gedanken kreisen, als hätte ich ein Glas Wein zu viel getrunken. Eben habe ich das Schulgebäude des Institut Linguistique Adenet (ILA) in der Altstadt von Montpellier verlassen. Nach den ersten vier Lektionen der Testwoche ist klar, was hier wartet. Selber schuld, denke ich. Du hast den Test mit den 100 Fragen zu seriös ausgefüllt. Deshalb haben sie dich in eine Klasse im dritthöchsten Level eingeteilt.