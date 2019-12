Die erfolgreichsten Bauern der Schweiz

Wenn von Spielkonsolen wie XBox oder PlayStation die Rede ist, so denken die meisten an Kriegs- oder Fussballspiele, die vor allem junge Männer stundenlang in den Bann ziehen. Sicher nicht an Mähdrescher, Schweineställe und Traktoren. Doch genau darum geht es im «Landwirtschafts-Simulator», einem Schweizer Vi­deogame, das zu einem internationalen Blockbuster geworden ist. Auch Fachleute haben Mühe, den rasanten Erfolg dieses bedächtigen Spiels zu erklären.