Ein Genie oder ein Hitler?

Die Feiertage haben mir die nötige Zeit verschafft, um ein Buch zu lesen, das so dick ist, dass ich es mir bislang nie zugemutet hatte – obwohl es schon lang in meinem Büchergestell steht: «Napoleon the Great» von Andrew Roberts, einem konservativen britischen Historiker, der den Franzosen, einen Vollstrecker der Revolution, trotzdem bewundert. Das Buch umfasst gegen 1000 Seiten, was paradoxerweise wenig scheint, wenn man erfährt, dass Roberts so gut wie alle Quellen gelesen hat, die von Napoleon handeln, vor allem auch seinen gesamten Briefwechsel, immerhin ein Werk von sage und schreibe 33'000 Briefen. Ein Drittel davon wurde erst 2014 ver­öffentlicht. Napoleon, 1769 auf Korsika geboren, starb 1821 einsam und verhasst in der Verbannung.