Eine Belastungsprobe für unsere mündige Demokratie Langsam aber sicher passt sich unser Blick für die Krise der Realität an. Meinung Arthur Rutishauser

10 Milliarden oder 40? Oder noch mehr? Finanzminister Ueli Maurer nach einer Presskonferenz. Foto: Alessandro Della Valle (Keystone)

Wenn wir in ein paar Jahren zurückblicken, werden wir feststellen: Das neuartige Coronavirus, das die Welt seit Anfang Jahr beschäftigt, wurde sträflich unterschätzt. Zuerst in China, dann in Italien, England, den USA und auch bei uns. Nur so ist es zu erklären, dass trotz eindeutigen Warnungen von Wissenschaftlern und Ärzten viel zu langsam die Bewegungsfreiheit der Menschen und damit die ­Aus­breitung des Virus eingeschränkt wurde. Stattdessen ­feierten die Leute weiter, im Skigebiet, im Stadion, in der Oper und an der Fasnacht.