Entschlossen, abgebrüht und kaltblütig

Jetzt traf es also Daillens. Die Waadtländer Gemeinde mit etwas über 1000 Einwohnern war diese Woche Schauplatz eines brutalen Überfalls auf offener Strasse. Eine Bande stoppte am Ortsausgang einen Geldtransporter, sprengte diesen auf, räumte alles aus und verschwand blitzschnell wieder – nachdem sie am Tatort alles in Brand gesetzt hatte. Der Transporter fuhr für eine Tochtergesellschaft der Post, er war zum Zeitpunkt des Überfalls noch etwa drei Minuten von seinem Zielort entfernt.