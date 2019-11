«Frauen investieren anders als Männer»

Alle behaupten, dass sie nachhaltig agieren.

Wir übernutzen unseren Planeten und konsumieren zu viele Ressourcen. Nachhaltig ist eine Unternehmung oder unsere Gesellschaft, wenn wir unserem Planten nicht übernutzen, sondern uns in Kreisläufen organisieren. Also die Produkte so herstellen, dass sie wieder für andere Kreisläufe genutzt werden können und nicht als Abfall enden. Das gilt besonders für die wirtschaftlichen Kreisläufe.

Der Klimawandel bewegt die Öffentlichkeit. Was kann man als Anlegerin und Anleger tun?

Man sollte sich fragen, ist mein Portfolio Teil des Problems oder trägt es zur Lösung bei. Man kann in neue, innovative Technologien investieren. Offensichtlich ist dies bei der Mobilität: Autonome, geteilte und elektrische Fahrzeuge verändern die Autobranche grundlegend. Viele dieser Technologien bringen mehr Nachhaltigkeit. Das sind interessante Anlagechancen.

«Unsere Kunden sehen, welche Wirkung ihr Vermögen auf die reale Welt hat.»

Sie wollen Ihren Anlegern zeigen, was der Fussabdruck ihres Vermögens ist. Wie funktioniert das?

Der Anleger hat heute keine Transparenz zur Wirkung seines Vermögens, das wollen wir ändern. Globalance ist die weltweit erste Bank, bei der jeder Kunde sieht, welche Wirkung sein Vermögen auf die reale Welt hat. Wir zeigen, welchen Footprint sie mit ihren Anlagen erzielen oder wie viel Klimagrad ihr Portfolio aufweist. Solche wichtigen Informationen sieht man in einem Depotauszug nicht.

Hand aufs Herz: Ist das nicht einfach auch eine gute Marketingstory?

Marketing funktioniert nur, wenn die Marketinginhalte auch gelebt werden. In eine positive Zukunft zu investieren, ist das Herzstück unserer Tätigkeit. Darum wurde Globalance gegründet, und das steht sogar in unseren Statuten. Investitionen mit positiver Wirkung auf Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt umfassen alle unsere Prozesse. BMW und Audi produzieren nun auch Elektrofahrzeuge, sind aber nicht so konsequent und kompetent wie etwa Tesla.

Wie merkt man, ob es ein Unternehmen ernst meint mit der Nachhaltigkeit?

Wenn Sie öfter in ein Restaurant gehen, merken Sie sehr schnell, ob die Küche gut, die Produkte frisch und der Service kundenfreundlich ist. Bei Banken ist das ähnlich. Wenn Sie sich die Produkte anschauen und mit den Menschen sprechen, merken Sie rasch, ob das nur Marketing ist oder die Bank wirklich kompetent ist.