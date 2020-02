Fünf mögliche Nachfolger für Urs Rohner

Mit dem Rauswurf von Tidjane Thiam nimmt der Druck auf Urs Rohner zu, ebenfalls so schnell wie möglich von der Bühne abzutreten. Wie er diese Woche in Interviews verlauten liess, will er sich an der kommenden Generalversammlung für ein letztes Jahr wählen lassen, um dann 2021 nach zwölf Jahren an der Spitze der ­Credit Suisse abzutreten.