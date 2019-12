Haefner zieht rote Linie zu Vekselberg

Wie schnell sich doch alles ändern kann. Noch am letzten Sonntag veröffentlichte die von Viktor Vekselberg beherrschte ­Liwet Holding in der SonntagsZeitung einen offenen Brief an Martin Haefner. Darin ging es um die umstrittene Kapitalerhöhung beim Stahlhersteller Schmolz + Bickenbach (S+B). «Wir können nicht Ja sagen zu einem Vorgehen, das einseitige Interessen verfolgt und 82,5 Prozent der Aktionäre benachteiligt», hiess es im offenen Brief. Und weiter: «Es kann nicht sein, dass Sie, Herr Haefner, mit 17,5 Prozent Anteil an S+B, allein den 82,5 Prozent Mitaktionären die Bedingungen diktieren.»