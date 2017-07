«Alle unsere Politiker sollten diesen Artikel lesen und umsetzen!»

Immer schön flexibel bleiben

SonntagsZeitung vom 23. 7. 2017

Was wollen wir mit dieser verselbstständigten Arbeitsrevolution? Ist sie für eine kleine Elite von Marionettenspielern, die den Arbeitskräften Glück vorgaukeln, sie aber in dieser neuen sogenannten Scheinfreiheit versklaven? Ein Heer von digitalisierten Sklaven wird aufgebaut, die sich letztlich der Computerwelt, den seelen­losen Robotern 24 Stunden pro Tag anpassen müssen. Es ist schier unglaublich und blanker Zynismus; die Menschen müssen sich in Zukunft schliesslich den Robotern anpassen und nicht umgekehrt. Ich denke, es gab in der Geschichte noch nie eine so gigantische, weltweite Versklavung von Menschen. Federico Emanuel Pfaffen, Zürich

Schutz vor Pornografie macht Teenager zu Kriminellen

Alles verbieten oder den sinnvollen Umgang damit lernen, dies ist die entscheidende Frage. Ich gehe davon aus, dass eine grosse Mehrzahl aller heute 16-Jährigen schon mit pornografischen Bildern und Filmen in Kontakt gekommen ist. Zumeist sind diese Inhalte ein bis zwei Klicks von den Jugendlichen entfernt. Dies können wir gut oder schlecht finden, aber in der heutigen digitalisierten Welt ist dies ein Faktum. Sexualität und Pornografie zu tabuisieren, ist definitiv das falscheste aller Mittel. Heute setzt die Schule eindeutig zu spät mit der Aufklärung an, was wiederum nicht zum Selbstschutz der Jugendlichen beiträgt. Pascal Merz, Sursee LU

«Da steht: ‹Schlagt dieser Schlampe den Kopf ab und lasst sie ausbluten›»

Ach, hätten doch unsere Politiker(innen) nur einen Teil des Mutes, der Intelligenz und klaren Sichtweise dieser aussergewöhnlichen Frau. Die Welt sähe etwas anders aus. Cécile Stämpfli, Locarno TI

Vielen Dank für das beeindruckende Interview mit Seyran Ates. Ich denke, sie hat 100 Prozent recht, was ihre Einschätzungen zur falschen Toleranz des Westens gegenüber dem radikalen Islam betrifft. Statt dass wir radikalen Muslimen, welche mutige Frauen wie Seyran Ates mit dem Tod bedrohen, endlich die Rote Karte zeigen, kann unser schwacher Rechtsstaat offenbar nicht mehr tun, als 24 Stunden Personenschutz zu bieten, was Steuerzahler Unsummen kostet. Manfred Kummer, Goldiwil BE

Ein Top-Interview einer sehr mutigen und intelligenten Frau! Alle unsere Politiker sollten diesen Artikel lesen und umsetzen! Sylvia Strobel, Volketswil ZH

Diese mutige Imamin legt die Finger auf eine Wunde, die auch in der Schweiz seit längerem spürbar aufzubrechen droht. Aber weder Politiker noch türkische Moscheeverbände wagen es, wegen «Political Correctness» oder eigener Verbandelungen in abstruse Islamideologien, Morddrohungen gegen Islamkritiker zu verurteilen. Seit Erdogan seine Ambitionen als Grossmufti eines osmanischen Reiches täglich mit antiwestlichen, antidemokratischen Attacken, Menschenrechtsverwerfungen und Pöbeleien unterstreicht, werden auch in der Schweiz viele Türken oder schweizerisch-türkische Secondos immer dreister und arroganter in ihrem Auftreten und tun nur so, als ob sie Teil dieser unserer Gesellschaft sind. Mario Stutz, Rickenbach LU

Vor dieser mutigen Frau kann Mann und Frau nur den Hut ziehen. Es wäre wunderbar, wenn es mehr solche unglaublich mutigen Frauen oder natürlich auch Männer geben würde. Ich kann nur hoffen, dass Seyran Ates mehr und mehr von Frauen und Männern unterstützt wird in ihrem Kampf für eine gerechtere Welt. Mirjam Durtschi, Muttenz BL

Er bringt England zum Rasen

Die Lobhudelei über Tenniskönig Federer geht mir langsam, aber ­sicher auf den Wecker. Federer spielt ja nicht in erster Linie für die Schweiz, sondern für sein eigenes Ego und für die Millionenentschädigungen. In anderen Einzelsportarten wird auch viel geleistet, der Lohn ist aber nur ein Bruchteil von dem, was King Federer in einem einzigen Turnier nachgeworfen wird. Max Bürgis, Weiningen ZH

Uhrengläser für die Schweiz aus chinesischer Fabrikhölle

Nach dem gefühlten 999. Bericht über schlechte Arbeitsbedingungen in chinesischen Betrieben, den wiederholten Beteuerungen seitens Management und dass diesen nachgegangen sowie überprüft werden sollte, sollte man nun einen anderen Weg gehen. «Make CH-Production great again» (oder auch Europa). Kürzere Transportwege (CO 2 ), Einhaltung der Sicherheitsumwelt und Qualitätsnormen und Arbeit für Menschen vor Ort. François Vogel, Basel

Die miserablen Arbeitsbedingungen sind schon seit Jahren ein Problem und dies jetzt nicht nur in der Fabrik in China. Aber was wollen wir gross ändern, und auch wenn wir noch wollen, können wir ja sowieso nichts machen. Schliesslich, da wir Konsumenten zur Wegwerfgesellschaft geworden sind und alles nur noch so günstig wie möglich sein muss, egal ob Lebensmittel, Textilien und andere Artikel, können wir ja nicht verlangen, dass unter fairen Arbeitsbedingungen produziert wird. Denn dann wäre der Preis auch dementsprechend hoch, und das möchte der heutige Konsument ja nicht (mehr) bezahlen. Daniel Zollinger, Uster ZH

Man weiss, dass China regelmässig Menschenrechte und Tierschutzgesetze durch eine strategisch brutale Marktwirtschaft unter den Tisch wischt und nicht nach unseren europäischen und schon gar nicht Schweizer Normen und Gesetzen produziert, nichtsdestotrotz, wird frisch und fröhlich von unseren Industrien dort billig eingekauft! Unsere Arbeiter verlieren den Job, und die chinesischen Büezer gehen drauf. Anstatt unsere Marktstrategien mit unseren Normen zu exportieren, importieren wir Material aus China, welches unter schrecklichen Produktionsbedingungen hergestellt wurde. Kann ich da als Schweizerin noch stolz auf mein Land sein? Susanna Geser, Biel BE

Stromversorger fürchten Ausfälle wegen Cyberangriffen

Die SonntagsZeitung bringt es warnend auf den Punkt. Ohne Elektrizität ist die Schweiz in drei Monaten ohne konventionelle Angriffe verloren. Die EU-Aussenminister haben in Luxemburg beschlossen, Cyberangriffe gegen EU-Staaten wie konventionellen Kriegshandlungen zu begegnen. Auch die Nato hat den Cyberspace zu einem eigenständigen Operationsgebiet erklärt und beschlossen, Angriffe auf Daten­netze wie solche Angriffe durch Land-, See- und Luftstreitkräfte zu behandeln und damit den Bündnisfall gemäss Artikel 5 des Nordatlantikvertrags auszulösen. Das ist für die neutrale Schweiz und unsere Sicherheitspolitik und Bedrohungslage von enormster Sprengkraft. Es ist fraglich, ob die Brisanz dieser Beschlüsse vom Bundesrat begriffen worden ist. Zumal gerade auch der hoch entwickelte ­Finanz-, Werk- und Denkplatz Schweiz von der Cybersicherheit abhängt. Die uns bekannten Hackerangriffe auf die Ruag, das VBS und auf US-Elektrizitätswerke sind alarmierend. Roger E. Schärer, Feldmeilen ZH

Hobbysportler schummeln am Laufmeter

SonntagsZeitung vom 23.7.2017 Leider ist dies nicht neu. Bei meinen xx gelaufenen Halb- und Vollmarathons haben sich «Sportstypen» mehr als einmal durch Streckenabkürzung, Hilfs- und Transportmittel ebenso wie durch unsportliches Verhalten bemerkbar gemacht. Dank den seit einigen Jahren benutzten Chips und wiederholten Kontrollen nach 5,10, 20 etc km ist das Schummeln nicht einfacher geworden. Aber ein guter Sportsmann macht das nicht. Wil Vonier, Oberrieden ZH

Ich (Jahrgang 1943) war bis April 2017 10 Jahre lang Hobbyläufer. Aus meiner Erfahrung bin ich überzeugt, dass die meisten Läufer ehrlich sind und nicht schummeln. Auf jeden Fall sollten aber jene, die es doch tun, disqualifiziert werden. Ich habe im Jahr 2014 dem Veranstalter des Swissalpine mit schlüssigen Beweisen einen Läufer gemeldet, der unzweifelhaft eine Abkürzung genommen haben muss. Der Veranstalter hielt dies in seiner Antwort trotz der Beweise für ausgeschlossen und schrieb wörtlich: «Grundsätzlich ist es halt so, dass wenn jemand mogeln will, so wird diese Person dies auch machen. Dies können wir leider nicht in allen Fällen verhindern. Aus unserer Sicht straft sich die Person damit selber.» Wenn also selbst der Veranstalter seine Verantwortung nicht wahrnimmt, wer soll dann das Schummeln Einzelner verhindern? Kurt Fehr, Andelfingen ZH

Zuerst vielen Dank an Frau Nadja Pastega für ihren Artikel. Obwohl Menschen muslimischer Glaubensrichtung nicht unbedingt auf meiner Prioritätenliste für ein politisches Amt in der Schweiz in Frage kämen, sollte man doch Frau Seyran Ates an Stelle von Frau Sommaruga als Bundesrätin einsetzen. Bedenklich genug, dass uns Zugewanderte aus völlig anderen Kulturen erklären müssen, wie eine Demokratie funktioniert. Ein Schulbeispiel auch, wenn Frauenquote vor Sachverstand Vorrang hat. Willy Widmer, Basel

Bild und Text des Sonntagsgesprächs mit Frau Ates passen bestens zusammen. Die Frauenrechtlerin, fotografiert vor dem hoffnungsvollen Grün, strahlt viel Wärme und Offenheit aus. Das Interview schildert die liberale Muslimin als äusserst mutige und kämpferische Persönlichkeit. Ihre Aussagen sind für mich wie ein Licht im Dunkel. Sie stärken meinen Glauben an das Gute im Menschen. Frau Ates engagiert sich mit Leib und Seele für Gerechtigkeit und eine bessere Integration verschiedener Kulturen. Indem sie für einen friedlichen und modernen Islam kämpft geht sie ein hohes Risiko ein. Beschimpfungen bis zu Morddrohungen hindern sie nicht am Weitermachen. Der ständige Polizeischutz gibt ihr hoffentlich genügend Sicherheit. Die Imanin verleugnet den Islam nicht, lehnt jedoch die extreme Form aufs Schärfste ab. Sie kritisiert einerseits die Erdogan-Regierung, andererseits die westlichen Politiker, die sich von der Diktatur zu wenig distanzieren und allem Traditionellen zu wenig widersetzen. Der Gast ist König, aber der Gastgeber ist Kaiser. So befürworte ich eine gute Integration der Asylbewerber. Sie sollen das Gesellschaftsleben des Gastlandes kennenlernen und sich entsprechend verhalten. Auch nach Frau Ates soll sich ein Gast den Gepflogenheiten in einem fremden Land anpassen, ohne grundlegend auf die eigene Identität zu verzichten, jedoch keineswegs Extremismus betreiben. Diese Einstellung teile ich voll und ganz. Nicht nur theoretisch, sondern aufgrund eigener Erfahrung. Ich verbrachte mehrfach Aufenthalte in fremden Ländern und Kulturen und versuchte mich stets anzupassen. An der Klagemauer in Jerusalem trug ich einen Schleier und fühlte mich dadurch akzeptiert und aufgehoben. In Ägypten trug ich landesübliche Bekleidung und auch im Petersdom in Rom verzichtete ich auf alle Kleider, die provozierend gewirkt hätten, für mich eine Selbstverständlichkeit. So gelingt Annäherung und Integration. Ich bin überzeugt, dass Frau Seyran Ates mit ihren klaren Botschaften auf eine hohe Resonanz stösst. Nutzen wir unsere je eigenen Möglichkeiten um den multikulturellen Austausch zu fördern. Frau Ates wünsche ich viel Kraft, Durchhaltevermögen für ihr äusserst mutiges und bewundernswertes Engagement. Veronica Indergand, Kirchleerau AG

Uhrengläser für die Schweiz aus chinesischer Fabrikhölle

Diese traurige Geschichte hat nur eine Schwäche: Sie ist wie so viele andere limitiert auf einen kleinen Teil der Marktwirtschaft, die wir als Globalisierung erkennen. Die himmeltraurigen Arbeitsbedingungen in China und einem grossen Teil Asiens, gehen Hand in Hand mit Armut, Ausbeutung und Menschenrechtszuwiderhandlungen der schlimmsten Sorte auf diesem Planeten. Einzelne Fabriken oder Firmen herauszupicken bringt rein gar nichts. Namen und Lokationen können jederzeit geändert werden. Es gilt die Kultur, welche diese Praktiken zulässt, zu bekämpfen! Mark Gasche, Kirchberg BE

Statt nur Bierdosen jetzt die grossen Gefühle

Herzlichen Dank für Ihren Artikel über «Bromance», der mich sehr berührt hat. Hier nun meine persönliche Geschichte zu diesem Thema: Vor elf Jahren lernte ich im Alter von 62 Jahren einen unglaublich sympathischen jungen Mann kennen. Von Beginn an verband uns eine innige und liebevolle (nicht schwule) Beziehung, die geprägt war von einer Aufrichtigkeit, die die Basis bildete, auf der sich eine Freundschaft aufbaute, die begleitet war von einem grossen Vertrauen zueinander, das intensivste Gespräche über unsere innersten Gedanken und Gefühle zuliess. Herzlichste Umarmungen gehörten genauso dazu wie gegenseitige Küsse auf die Wangen. Übrigens ist das in den südlichen Ländern zwischen befreundeten Männern ganz normal. Nie war da eine Schranke, die die Zuneigung, die wir füreinander empfanden, behindert hätte und auch deshalb, weil es keine sexuellen Erwartungen gab, denen wir ja eh nicht hätten entsprechen können. Mittlerweile ist mein Freund glücklich verheiratet und immer noch sind unsere Telefonate «Highlights», während denen ich jedes Mal die Vertrautheit verspüre, die zwischen uns nach wie vor besteht. Deshalb kann ich nur allen Männern raten, die die Chance auf eine «Bromance» haben, ergreift und nutzt sie, es ist eine Erfahrung, die das Leben ungeheuer bereichern kann. Michael Stoll, Luzern

Die andere Sicht von Peter Schneider

SonntagsZeitung vom 16.7.2017 Ich finde dieses Mal die von Peter Schneider ergänzten Sprachblasen weder gelungen noch originell, sondern fehl am Platz. Man sollte dieses Bild der Plünderungsszene während des G-20 Gipfels in Hamburg beziehungsweise diese unglaubliche und respektlose Eskalation der Demonstration der G-20 Gegner, die diesem Geschäft und vielen anderen, auch Privatpersonen, hohe Schaden bescherte, nicht auch noch zweckentfremden und mit einem Witz über die in manchen Gesellschaftsschichten zum Teil als Modehype gelebten Nahrungsmittelnulltoleranzen ins Lächerliche ziehen. Angelika Seiler, Hilterfingen BE