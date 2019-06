«Einfach enteignen . . .»

Aus der Sicht einiger Fahrgäste liegt bei den SBB zurzeit einiges im Argen: Zugsausfälle, Verspätungen, Verbindungsprobleme sowie verstopfte WCs sind gegenwärtig keine Seltenheit. Demnach getraue ich mich – ganz im Sinne der Leidtragenden – dahingehend zu äussern, dass der SBB-Chef primär vor seinem Laden wischen sollte. Bevor er die BLS übernimmt.

Armin Arnold, Köniz BE

Bund muss Druckauftrag für Schen-Visa stoppen

SonntagsZeitung vom 02. Juni 2019

Dass solche sensiblen Daten zur Weiterverarbeitung in Papierform in Länder geliefert werden, in denen Korruption fast an der Tagesordnung ist, ist für viele Staatsbürger hier fast unverständlich. Künftig müsste dies von den zuständigen Amtsstellen auch mit den sogenannten Datenschützern besprochen werden – und zwar vor der Vergabe. Auch die bisherigen Gesetze, die offenbar viele Schlupflöcher enthalten, sollten in dieser Beziehung raschmöglichst angepasst werden. Wo bleibt da die Logik bei unseren Sicherheitsverantwortlichen, auch im Interesse der Schweizer Arbeitsplätze?

Egon Sommer, Winterthur

Langsam frage ich mich, welche Qualifikationen Bundesbeamte für ihren Job mitbringen müssen. So kam es in den letzten Jahren gleich mehrfach zu Fehlern, um nicht zu sagen zu Skandalen, welche die eidgenössischen Schreibtischtäter produziert haben. Beispiele gefällig? Von millionenschweren Flops für IT-Projekte bis hin zu irrigen und falschen Aussagen über die Auswirkungen der Unternehmenssteuerreform II und III und unglaubwürdigen Angaben in Bezug auf Anzahl Betroffener bei der Heiratsstrafsteuer. Und jetzt die Vergabe eines sensiblen Auftrags an eine (dubiose?) ausländische Sicherheitsdruckerei. Natürlich konnte die Offizin Orell Füssli preislich nicht ganz mithalten. Die Qualitätsdrucksachen haben halt ihren Preis. Sparen am falschen Ort scheint anscheinend für viele Beamte ein Steckenpferd zu sein. Berappen kann die Flops in allen Fällen der Steuerzahler.

Heinrich Zihlmann, Rapperswil-Jona SG

SVP startet Angriff auf Amherds Kampfjet-Plan

SonntagsZeitung vom 02. Juni 2019 Nach dem glücklosen Agieren der SVP-Bundesräte Maurer und speziell Parmelin im VBS haben wir mit Bundesrätin Viola Amherd eine kompetente Frau, die die Probleme mit Elan und Sachverstand anpackt. Ich finde es eine Zumutung, wie die SVP-Politiker nun aus vollen Rohren auf Bundesrätin Amherd schiessen und ihr jeden Erfolg missgönnen.

Hans-Ulrich Wanzenried, Zürich

Das VBS war nun seit über 20 Jahren mit den SVP-Bundesräten im Dauerkrisenmodus. Skandale über Skandale. Nun attackieren die kalten Krieger der SVP im Parlament den ausgereiften Kampfjet-Plan von Frau Amherd, die erst mal im Augiasstall VBS wieder genauer hinschaut. Bekanntlich schaut die SVP auf das Volk. Erneut wird die SVP mit ihrer sicherheitspolitischen Taktik und unüberlegtem Angriff verlieren, weil sie nicht zur Kenntnis nehmen will, dass das Volk im gesellschaftlichen Wandel andere Sicherheitsbedürfnisse hat. Sichere Renten, Gesundheits- und Bildungspolitik, zahlbare Mieten, Infrastruktur und Umwelt sind die Prioritäten des Volkes. Wenn die Reduitpolitiker der SVP dem Volk nicht erklären können, wer denn die Schweiz mit Panzern, Artillerie und Luftstreitkräften angreifen soll, sind überrissene Rüstungsausgaben zu hinterfragen. Es gilt die modernen Bedrohungen der Zukunft zu analysieren. Frau Amherd macht das, endlich.

Roger E. Schärer, Trin Mulin GR