Notfalldienst im Zeichen des Coronavirus Wie sieht der neue Alltag eines Hausarztes aus? Ein Erlebnisbericht von Markus Meier, bekannt aus der TV-Sendung «Gesundheit Sprechstunde». Meinung Markus Meier

«Das Solidaritätsprinzip spielt leider noch zu wenig»: Markus Meier, früherer TV-Doktor und Hausarzt im Zürcher Oberland.

Kein Tag wie jeder andere: Am ersten Arbeitstag nach meinen Skiferien von null auf hundert – Notfalldienst in der Hausarztpraxis. Was erwartet mich heute? Wie viele Patienten mit Verdacht auf eine Infektion mit dem neuen Corona-virus werden kommen? Wie schwer sind die Symptome? Bleibt noch genügend Zeit für ganz normale Notfälle?