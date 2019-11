«Operation Bluter» gegen Schweizer IS-Führer

Genf Nach wie vor wirft der Fall des Schweizer IS-Terroristen Thomas C. mehr Fragen auf, als es Antworten gibt. Nach längeren Berichten in den deutschen Zeitungen «Bild» und «Die Zeit» ist aber eines klar: Der 1987 geborene und in der Region Baden im Kanton Aargau aufgewachsene C. hat es von allen Jihadisten aus der Schweiz im Islamischen Staat (IS) am weitesten gebracht. Glaubt man «Bild», dann ist der Aargauer sogar zu Europas ranghöchstem Terroristen innerhalb des IS aufgestiegen.