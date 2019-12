Schnellkurs für Klimaschützer

Die 25. UNO-Klimakonferenz in Madrid ist nicht spektakulär. Es werden keine neuen Verträge verhandelt. Dennoch könnte sie neue Massstäbe schaffen. In der kommenden Woche wird erwartet, dass vor allem die Industriestaaten sig­nalisieren, künftig deutlich mehr Treibhausgase zu reduzieren. Ende des nächsten Jahres, so verlangt das Pariser Klimaabkommen, müssen die nationalen Klimaschutzpläne verschärft werden. Die Chancen sind grundsätzlich grösser, wenn schon früh Absichten dafür erklärt werden.