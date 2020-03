Survival Guide für das Homeoffice Lange haben wir nur davon geträumt, jetzt müssen wir plötzlich zu Hause arbeiten. Ein Leitfaden in Zeiten von Corona. Karin Kofler

Volle Konzentration im Auge des Orkans: Um in den eigenen vier Wänden produktiv zu arbeiten, muss man sich abschotten können. Foto: Getty Images

Viele wollen es, aber längst nicht alle durften es bis jetzt: zu Hause arbeiten. Ein knappes Viertel der Erwerbstätigen arbeitet gemäss Schweizerischer Arbeitskräfteerhebung gelegentlich von zu Hause. Sehr häufig tun es laut einer anderen Erhebung zehn Prozent.

Nun ist Arbeiten in den eigenen vier Wänden nicht mehr länger das Privileg dieser Minderheit. Da der Bundesrat beschlossen hat, alle Schulen bis mindestens 4. April zu schliessen, wird die Übung zum sozialen Experiment für die Familie. Arbeiten mit Kindern im Nacken – wie soll das gehen? Der Winterthurer Familientherapeut Henri Guttmann hatte in den vergangenen Tagen schon Anrufe von besorgten Eltern: «Der nahende Dichtestress in der Familie ist eine grosse Belastung», sagt Guttmann. Wie also überlebt man die neue ­Situation schadlos? Ein Leitfaden.