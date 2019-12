Tschüss Kater, hallo neues Jahr

Andreas Caminada, Küchenchef Schloss Schauenstein, Fürstenau GR

Ich schlage ja wirklich selten über die Stränge, aber wenn es dann doch mal vorkommt, esse ich tags darauf etwas, das säuerlich, salzig und vielleicht sogar scharf ist. Mir kommen spontan Œufs bénédictes in den Sinn, also pochierte Eier mit Sauce hollandaise, Speck und Toast. Dazu passen sauer eingelegte Jalapeños. Was sicher auch gegen den Kater hilft: eine kräftige Pho. Diese vietnamesische Suppe wird mit Rindsbrühe, Reis­nudeln und dünnen Scheiben Rindfleisch zubereitet. Hinzu kommen Zwiebelringe, Koriandergrün, Minze, gehackte Chili und Limettenschnitze. Wenn es einem danach nicht besser geht?!

Tobias Funke, Küchenchef Gasthaus zur Fernsicht, Heiden AR

Unter der Woche trinke ich nie, da ich am nächsten Tag ja wieder hundert Prozent geben muss. Falls ich doch einen Kater habe, esse ich ein normales Frühstück mit Gonfibrot, Orangensaft und Espresso, dazu eine Kopfschmerztablette. Bei wirklich starkem Kopfweh kenne ich noch ein Geheimrezept: Man füllt eine Tasse mit einem Espresso und gibt ebenso viel Zitronensaft hinzu – und runter damit! Bei mir funktionierts jedenfalls!

Shirley Amberg, Sommelière und Veranstalterin von Weinevents, Zürich

Früher, in meinen jungen, wilderen Zeiten, wirkte jeweils eine Flasche Coca-Cola sowie eine Bouillon mit Zwiebeln und verquirlten Eiern Wunder: zwei bis drei Zwiebeln in wenig Butter anbraten, mit Bouillon aufgiessen und zwei oder drei Eier darin verquirlen.

Oder, wenn einem ganz übel und nicht nach Kochen und Essen ist: Ein Ingwertee mit einem grossen Schuss Zitronensaft ist schnell gemacht und hilft der Leber bei der Regeneration.

Aber mein bester Tipp: nur Champagner trinken. Zumindest ich kriege davon nie einen Kater. Und ausserdem ist Champagner gemäss Madame de Pompadour, einer Mätresse des französischen Königs Ludwig XV, das «einzige Getränk, das eine Frau schöner macht, je mehr sie davon trinkt».

Frank Widmer, Küchendirektor Park Hyatt, Zürich

Wieso soll man bei einem Kater etwas essen, das man gar nicht mag? Ich erinnere mich gut an die Zeit vor ungefähr 25 Jahren, als ich in Los Angeles gearbeitet habe. Wenn wir mal über die Stränge gehauen haben, servierte uns ein mexikanischer Kollege seinen Frühstücksburrito. In die Tortilla kamen Guacamole, Rührei, Speck, scharfe Salsa, frische Avocado, geröstete Zwiebeln und Bohnen. Natürlich tranken wir viel Wasser dazu – schliesslich hatten wir gehörigen Durst. Danach ging es einem relativ schnell wieder ziemlich gut.

Elif Oskan, Gastgeberin Restaurants Gül und Rosi, Zürich

Ob einen am Tag danach nun die Consommé rettet oder das Konterbier? Ich glaube, vieles hilft, wenn man bloss daran glaubt. Bei mir nützt jedenfalls der Saft von laktofermentiertem Gemüse, auf Türkisch Tur?u. Man kann ihn unter dem Namen ?algam bequem in türkischen Läden kaufen. Oder man nimmt stattdessen den Saft, der vom Sauerkraut übrig bleibt und legt darin Pflaumen ein, die dann auch zu gären anfangen. Und wenn das gegen den Kater nicht hilft? Dann stärkt es wenigstens die Abwehrkräfte.

Heiko Nieder, Küchenchef The Restaurant, Zürich

Das ist bei mir ja schon sehr lange her. Was aber immer hilft, ist ein Gläschen Champagner. In Norddeutschland, wo ich herkomme, setzt man auf eingelegte Fische. Mir sind diesbezüglich Bratheringe viel lieber als Rollmops. Zudem empfehle ich Krabbensalat auf Toast.

Pascal Schmutz, Chefkoch, Gastroberater und Entrepreneur, Zürich

Grundsätzlich sollte man einen Kater ja vermeiden, aber ich gebe hier gerne meinen Miraculix-Zaubertrank preis: ein Stück Ingwer geraffelt, 2 Esslöffel Honig, Zesten und Saft von vier Orangen aufkochen und ziehen lassen. Danach pürieren und heiss trinken. Wer lieber fes­tes Essen mag (und es behalten kann), greift am besten zu einem eiskalten, cremigen griechischen Joghurt mit Honig, Apfelstücken, Zitronenzesten und gerösteten Baumnüssen. Wenn nicht mal das mehr hilft: zurück ins Bett!

Fabian Zbinden, Koch, Gründer und Teilnehmer bei «Die Höhle der Löwen», Bern und Köln

Ich habe nicht mehr so oft einen Kater. Wenn, dann hilft nur eines: ein Bad im eiskalten Woh­len­see. Notfalls tut es auch eine kalte Dusche. Trinkt man dazu noch Ingwertee mit Honig, fühlt man sich wie neugeboren. Das ist vor allem während eines Familienfestmarathons gäbig: Man kann so gleich weitermachen.

Rebecca Clopath, Chefköchin und Autorin, Lohn GR

Wenn ich mal einen gemütlichen Abend plane oder auch mal einen über den Durst trinke, weil es gerade so passt, beginnt die Vorsorge bereits bei der Auswahl der Getränke. Hochwertig gebrannte Wasser – also tolle Drinks – sind natürlich ein Vorteil und machen den Abend insgesamt auch spassiger. Ich trinke viel Wasser dazu. Bei Weinen wähle ich auch gezielt aus. Da verzichte ich gerne auf einen konventionellen Verkaufsschlager oder Klassiker und versuche mich an einem naturbelassenen, unbekannten Wein, der Spass macht. Vor dem Schlafengehen trinke ich dann noch ein Glas heisses Wasser mit Basenpulver.

René Schudel, TV-Koch, Gastronom und Gastgeber, Restaurant Benacus und Restaurant Stadthaus, Unterseen BE

Mein Rezept:

Katerschmarrn. (Zutaten siehe weiter unten).

Die Zubereitung: Die Eier trennen. Speck­wür­feli in einer heis­sen Bratpfanne kurz anbraten und bei­seitestellen. Die Milch und das Eigelb mit dem Schneebesen aufschlagen, mit Salz und Pfeffer abschmecken, das Mehl daruntermischen, zehn Minuten ruhen lassen.

In der Zwischenzeit das Eiweiss mit einer Prise Salz steif schlagen. Anschliessend zusammen mit dem Käse vorsichtig unter den Teig heben. Die Butter in einer grossen Bratpfanne erhitzen, den Teig beigeben und bei mittlerer Hitze anbacken. Den Speck beigeben, den Teig in vier Teile schneiden und wenden. Die Masse stocken lassen und den Teig in Stücke reissen.

Und das sind die Zutaten, die Sie brauchen:

4 Eier 100 g Speckwürfeli 2 dl Milch 100 g Mehl Salz, Pfeffer 50 g Gruyère, gerieben 2 EL Butter