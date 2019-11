Und jetzt alle: Lächeln!

Es dauert ja noch eine Weile bis Weihnachten, aber vielleicht spüren Sie die Adventszeit jetzt schon. Dieses Gefühl, dass jetzt die stressige Zeit kommt, in der noch so viel zu erledigen ist, man vor Ende Jahr noch diesen und jenen Bekannten treffen will. Weihnachten ist die Zeit, in der wir Geschenke jagen, niemanden enttäuschen wollen und obendrauf noch besinnlich werden möchten. Und – Trommelwirbel – wir sind es selten weniger als in diesen Wochen.