Wenn das Badewasser zu heiss wird Ein neuer Faschismus macht sich breit. Ganze Klassen von Politikern haben aufgehört, Demokraten zu sein. Milo Rau

Liebe verbreitet dieser Mann nur, wenn es ums Geld geht: der brasilianische Staatspräsident Jair Bolsonaro bei einer Veranstaltung für Investoren. Foto: Reuters

Vergangene Woche war ich beim Impfen, denn in zwei Wochen fahren wir in den brasilianischen Amazonas für eine «Antigone»-Inszenierung mit Indigenen und Aktivisten, die gegen die Landpolitik von Präsident Bolsonaro kämpfen. Nach deutschem Gesetz war die Ärztin verpflichtet, eine Einführung zu geben über das Wesen und die Gefahren der Impfstoffe. Besonders beeindruckte mich eine Metapher, auf die sie dabei zurückgriff. Das Virus zeige dem Körper, trete es im Impfstoff auf, zwar «seine Gestalt», sagte sie, es fehle ihm aber die nötige Kraft und Effektivität, wirklich Schaden anzurichten. Denn seine Struktur sei vorher so verändert worden, dass es der Krankheit zwar gleiche, sie aber nicht eigentlich sei.