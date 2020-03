Wie Thiams letzter Lohn aufgebessert wurde Plötzlich zählten Einmaleffekte: Statt nur um 15 Prozent hätte Tidjane Thiams Lohn eigentlich um 30 Prozent gekürzt werden sollen. Arthur Rutishauser

Ex-CS-Chef Tidjane Thiam. Foto: Getty

Nach dem unrühmlichen Abgang von Tidjane Thiam im Nachgang zur Spionageaffäre wurde ihm der Lohn auf 10,7 Millionen Franken gekürzt. Der Lohnrückgang um 15 Prozent hängt mit der peinlichen Affäre zusammen. Der Bonusteil, der an sogenannte nicht finanzielle Kriterien gebunden ist, wurde halbiert.

Dafür wurden die finanziellen Kriterien sehr grosszügig ­ausgelegt. Wie, das zeigen folgende Zahlen: Von Thiams Lohn sind 3,51 Millionen Franken fix, 3,26 Millionen sind Kurzfrist- und 3,95 Millionen Langfristbonus. Dass Thiam nicht darben muss, liegt einerseits daran, dass sein Fixlohn um fünf Prozent erhöht wurde und ­andererseits an einem Kunstgriff, den die SonntagsZeitung vor gut einem Monat erstmals thematisierte. Dabei geht es darum, wie der bereinigte Gewinn, der für den Bonus massgebend ist, berechnet wird. Einmaleffekte wurden herausgerechnet. Davon hat das Management in den vergangenen Jahren stark profitiert. Denn Wertberichtigungen, Goodwill-Abschreiber und Bussen in der Höhe von 10 Milliarden wirkten sich darum nicht negativ auf die Boni aus.