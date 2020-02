«Wir werden auch T-Shirts für 12 Franken verkaufen»

Vittorio Radice ist seit dieser Woche der neue starke Mann bei Globus. Der Italiener wird als Vertreter der neuen Eigentümer der Warenhausgruppe dafür sorgen, dass die Globus-Läden ­künftig emotionaler und edler daherkommen. Was der Manager in der Schweiz bis jetzt gesehen hat, lässt das Herz des «Warenhaus-Philosophen», wie er zuweilen genannt wird, noch nicht höherschlagen. Beim Gang durch das Flaggschiff an der Zürcher Bahnhofstrasse ­runzelt Radice zuweilen die Stirn. Der Espresso an der Bar beim Haupteingang schmeckt ihm, aber vom Modebereich zeigt sich der ­Luxusgüter-Profi nicht sehr angetan und sagt mit italienischem ­Akzent: «No comment.»