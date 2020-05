Wegen Corona – Spiez-Märit und Läset-Sunntig sind abgesagt Ein kleiner Trost: Der erste Spiezer Weinspaziergang soll am 12. September trotzdem stattfinden.

Der Spiezer Läset-Sunntig 2019: Der Umzug lockte viele Schaulustige an. Foto: Guido Lauper

Der Läset-Sunntig und der Spiez-Märit, die traditionellerweise jeweils Mitte September stattfinden, fallen dieses Jahr aus. Das teilten die Gemeinde Spiez als Veranstalterin des Märit und das OK Läset-Sunntig am Freitag mit. Der Umzug am Läset-Sunntig, der mehrere 1000 Besucherinnen und Besucher anzieht, und der Spiez-Märit am Montag nach dem Festwochenende sind die Hauptbestandteile des Spiezer Winzerfests.