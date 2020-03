«Weitere Fälle werden folgen» – Auch das Emmental hat nun einen Corona-Patienten Der erste Patient im Emmental wurde positiv auf das Corona-Virus getestet. Ob er in Burgdorf oder Langnau liegt, ist jedoch unklar.

Im Spital Emmental (hier das Gebäude in Burgdorf) wurde der erste positiv getestete Coronapatient eingeliefert. (Archivbild) Foto: Thomas Peter

Nun hat der erste Mensch im Emmental offiziell das Coronavirus. Das Spital Emmental gab dies in einem Facebookpost bekannt. Mittlerweile wurde der Beitrag auf den Sozialen Medien aber wieder gelöscht. Auf Anfrage bestätigt jedoch Irene Aebersold von der Kommunikationsabteilung des Spitals die Meldung. Der Patient sei regelkonform angemeldet, aufgenommen und isoliert worden. «Dabei sind keine Risiken für Mitarbeitende entstanden», schreibt Aebersold.

Offenbar kommt der Patient nicht überraschend für das Spital, denn: «Ja, wir waren darauf vorbereitet und haben damit gerechnet, dass zeitnah ein bestätigter Corona-Fall bei uns hospitalisiert sein wird. Weitere werden folgen.»

Der Patient habe eine typische Symptomatik und ein typisches Risiko für die Erkrankung. Ist also mutmasslich in einem betroffenen Gebiet unterwegs gewesen und in einem Alter, in dem man besonders anfällig für das Virus ist. Weitere Details darf das Spital aus Datenschutzgründen, und weil die Informationshoheit derzeit bei den kantonalen Behörden liegt, nicht nennen. Auch ob sich der Patient in Burgdorf oder Langnau befindet, wurde bisher noch nicht kommuniziert.

( ber )