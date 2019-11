Als Reisende fährt man besser

Bei solchen Konstellationen kann es den beteiligten Vereinen als sinnvoller erscheinen, beide Spiele an einem Ort auszutragen. Am kommenden Wochenende ist dies der Fall. Der BSV Bern tritt in der 3. Runde des Challenge Cup am Freitag (19.45 Uhr) und Samstag (17 Uhr) zweimal zu Hause gegen die Ukrainer an.

Priorität bei Meisterschaft

Eine Lösung, die für beide Seiten Vorteile hat. Die Osteuropäer müssten wegen der angespannten politischen Lage in ihrer Heimat sowieso ins mehr als 200 Kilometer entfernte Saporischja ausweichen. Und bei den Bernern waren sportliche Erwägungen der Hauptgrund für die Übernahme des Heimrechts für beide Partien.

«Unsere Priorität liegt bei der Meisterschaft, wir wollen uns optimal auf das Derby am nächsten Mittwoch gegen Wacker Thun vorbereiten», sagt Sportchef Daniel Weber. Daher wurden die Spiele auch auf Freitag und Samstag angesetzt. Finanziell ist es hingegen nicht lukrativ, auf die Auswärtsreise zu verzichten.

Zwar fallen die Flugkosten weg, dafür muss der Gegner für den Verzicht auf das Heimrecht entschädigt werden. Denn dies bedeutet einen klaren sportlichen Nachteil: Es ist weniger wahrscheinlich, dass die Ukrainer in die nächste Runde des Wettbewerbs einziehen.

Wie hoch die Abgeltung im konkreten Fall genau war, verrät Weber nicht. Fünfstellig sei dieser nicht, sagt der BSV-Sportchef, es handelt sich wohl um einen erheblichen Betrag in vierstelliger Höhe.

Dazu kommen die Kosten, die bei der Organisation eines Heimspiels sowieso anfallen, sowie die Ausgaben für die Unterbringung der zwei Schiedsrichter sowie des Delegierten des europäischen Verbandes. Diese Ausgaben können rasch einen Betrag von mehreren Tausend Franken ausmachen. «Finanziell wäre es für uns besser, zweimal auswärts anzutreten», sagt Weber.