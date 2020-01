Ein 18-Jähriger schiesst Liverpool weiter

Tottenham dominierte beim Ballbesitz, wurde aber in Sachen Chancen seiner Favoritenrolle selten gerecht. Dann nutzte Ashley Fletcher (50.) eine missglückte Abseitsfalle zur Führung. Diese hielt allerdings nur elf Minuten und Lucas Moura (61.) glich per Kopf aus. Der Brasilianer hatte zehn Minuten vor dem Ende mit einem Schuss von der Strafraumgrenze die Chance zur Führung. Doch Torwart Tomas Mejias entschärfte den Versuch.

Liverpool siegt im Lokalderby

Premier-League-Tabellenführer Liverpool hat auch ohne viele seiner Stars die vierte Runde im englischen FA Cup erreicht. Die Reds setzten sich 1:0 (0:0) gegen den Stadtnachbarn FC Everton durch. Den Siegtreffer für Liverpool erzielte der 18 Jahre alte Curtis Jones (71. Minute) mit einem Traumtor aus 20 Metern.

Local lad Curtis Jones with a world class debut goal! Take a bow! ???? pic.twitter.com/BNz7dKmrOt — Samue (@SamueILFC) January 5, 2020

Liverpool-Coach Jürgen Klopp schonte in Anfield zahlreiche Stammspieler, darunter die Offensivstars Sadio Mané, der auf der Bank sass, sowie Mohamed Salah und Roberto Firmino, die gar nicht erst im Kader des Champions-League-Siegers standen. Neuzugang Takumi Minamino spielte von Beginn an. Der Schweizer Nationalspieler Xherdan Shaqiri fehlte bei Liverpool wegen einer Oberschenkelverletzung.

Chelsea schlägt Zweitligisten Nottingham

Auch der FC Chelsea wurde seiner Favoritenrolle gerecht. Chelsea hatte mehr Ballbesitz und kreierte mehr Torchancen als die Gäste aus Nottingham. Schon in der 6. Minute gingen die Blues durch das Tor von Callum Hudson-Odo in Führung. Noch vor dem Ende der ersten Halbzeit sorgte Ross Barkley mit seinem Tor in der 33. Minute für das 2:0. Es sollte das letzte Tor an diesem Nachmittag sein.