«Es ist schon hart, dass es bisher nicht besser lief» Mit neuem Schuh und neuer Kraft wollte Simon Ammann nochmals in die Weltspitze fliegen. Das missriet dem Schweizer Skispringer. Warum tut er sich das noch an? Tobias Müller

Simon Ammann weiss noch nicht, wann er mit Skispringen aufhört. (Bild: Urs Jaudas)

Vielleicht würde Simon Ammann über der Buchhaltung seines Hotels brüten, das er im Toggenburg gekauft hat. Vielleicht sähe man ihn in der HSG-Bibliothek Betriebswirtschaft büffeln. Vielleicht läge der 38-Jährige auch an irgendeinem Strand in der Karibik – wenn er denn nicht mehr Ski springen würde.

Doch Simon Ammann ist noch immer da, ist noch immer im Weltcup. Und sucht dort seit Monaten seine Form. Bereits die vergangene Saison verlief zu grossen Teilen nicht nach dem Wunsch des Toggenburgers, doch die damals letzten Springen gaben ihm nochmals Aufwind. Im März 2019 flog er in Planica 243 Meter und damit so weit wie nie in seiner Karriere zuvor. Wohl auch deshalb ist Ammann noch dabei. Doch das Weitermachen, das Risiko, es nochmals zu probieren, zahlte sich bis jetzt nicht aus. In der laufenden Saison ist ein 16. Platz sein bestes Ergebnis. In den vergangenen zwei Jahrzehnten war er im Gesamtweltcup zu diesem Zeitpunkt der Saison nie so schlecht klassiert (Rang 34). Trotz des Tiefs erscheint der vierfache Olympiasieger nicht bedrückt zum Interview in Zürich, auch wenn er weiss, dass ihm die Zeit so allmählich davonläuft.