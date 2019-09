YB gegen Basel, Kapitel eines Klassikers

In nicht allzu ferner Vorzeit, da war der Klassiker ein Kellerduell. Ende der 90er begegneten sich YB und Basel noch in der Auf-/Abstiegsrunde, ehe der FCB unter Christian Gross zum Dominator aufstieg, die Young Boys unter diversen Trainern durch dunkle Zeiten gingen. Und so war die Hoffnung nicht eben gross für sie, in diesem Meisterschaftsspiel im Frühling 2003.